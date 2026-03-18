新聞眼／大開社福補助支票 給下任難題

高雄負債居全國之冠，市長陳其邁上任後五年零舉借、還債二百五十億元，但高雄人均負債仍逾八萬元。長者敬老卡點數額度偏低，長期受藍綠議員詬病，學生免費營養午餐則是年初台北市長蔣萬安帶動下急轉彎的政策，然而社福補助易放難收，勢必成為下任市長的頭痛難題。

陳菊擔任市長時期，高雄人均負債曾高達九萬四千元。陳其邁上任後努力招商增加地方稅收，且以大眾運輸導向發展（TOD）替軌道建設開闢財源。依據財政部公告內容，直至今年二月，不含八六四億元自償性債務，高雄市一年以上公債未償餘額為二二四三億元，人均負債八點三萬元。

財政局估算，本次追加預算主要用於推動公立國中小營養午餐全面免費，共十一點九億元，另為提高補助長者搭乘大眾運輸工具優惠及提高敬老卡點數，需要編列一點六五億元。

兩大利多政策乍看僅增加近十三億元預算，不過增加敬老卡點數是今年七月上路，免費營養午餐也是下學年九月開學才啟動，明年起兩個項目預算勢必翻倍，高雄市的非法定社福預算將會持續攀升。

高市府債務沉重，又加上財政收支劃分法修法後，來自中央的軌道建設經費縮減，市府估會有一百零三億元缺口。既要扛債又要開出社福支票照顧高齡長者及少子化下的學生，相較其他縣市，高雄較無條件不斷加碼各項福利。