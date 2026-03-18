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追加預算近13億！高雄市長陳其邁政策大放送 議會憂舉債

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄報導
今年九月起，高雄市公立國中小學營養午餐將全面免費，因今年度總預算來不及編入，市府向議會提案要求追加十一點九億元。記者徐白櫻／攝影
今年九月起，高雄市公立國中小學營養午餐將全面免費，因今年度總預算來不及編入，市府向議會提案要求追加十一點九億元。記者徐白櫻／攝影

高雄敬老卡點數額度七月起暴增六倍、學生營養午餐九月起免費，市長陳其邁卸任前大放送，長者與學生家長都很有感，不過兩項利多政策共需近十三億元，市府向議會提追加預算案，民代憂心利多政策加重財政負擔。高市財政局說，無須舉債，會以統籌分配稅款及房屋稅支應。

民進黨市長參選人、立委賴瑞隆表示，他也提過敬老卡點數提升的社福政見，這是執政團隊回應市民的切身需求；城市競爭力不只在產業，更應著重在人本身，盼朝野共同支持對地方有利的政策及預算，讓高雄逐步成為一個從出生、成長到老年，都能安心生活的「幸福首都」。

國民黨市長參選人、立委柯志恩也認同這兩項福利政策，甚至希望敬老卡點數可以加碼至每月一千點。她說，希望市府多開源節流，增加城市的稅收，也盡量減少不必要的開銷，好好照顧長者和學童，她會提出更多願景和政見，以增加高雄財源，照顧更多市民。

陳其邁宣布，今年七月起，高雄市敬老卡的社福點數將從每年一千二百點調升為每月六百點（一年共七千二百點），不僅點數增加，使用範圍也同步擴大，將新增公營市立醫院及全市卅八區衛生所門診掛號費扣抵。另特約計程車每趟次扣抵點數從五十點調增至八十五點，總預算一點六五億餘元。

此外，高雄市公立國中小營養午餐也將從下學年開始全面免費，約可嘉惠全市十九萬名學生，讓每個孩子都能安心吃好、吃飽，需追加預算十一億餘元。

議員邱于軒指出，高雄是六都負債王，目前捷運興建可能增加很多地方自籌款，輕軌採購列車也需要很多錢，老年人口逐年上升，敬老卡預算只增不減，擔心市府未來需要舉債應付。

財政局回應，追加歲入的財源主要包含中央核定的年度普通統籌分配稅增加十一點五八億元，以及房屋稅收入成長二點二六億元等，將持續嚴守財政紀律，積極開拓各項財源。

高雄 賴瑞隆 敬老卡 陳其邁 營養午餐 負債

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