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高流「爵對有春」清明連假登場 聽爵士樂祭大獎再抽南韓5日遊

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
台灣薩克斯風演奏家謝明諺。圖／高雄流行音樂中心提供
台灣薩克斯風演奏家謝明諺。圖／高雄流行音樂中心提供

春天聽爵士樂，邁入第4屆「爵對有春」將於4月3日至6日在高雄流行音樂中心音浪塔與海風廣場登場，以音樂、野餐、露天電影院為主軸，卡司橫跨台灣、日本、南韓、阿根廷與美國，展現多元交融的爵士樂風貌，現場結合市集與露天電影院，打造輕鬆愜意音樂氛圍。

這次延續以往在音浪塔規畫雙舞台設計，1樓「有春舞台」、2樓「爵式舞台」同步進行，4月4日至5日邀集16組國內外音樂人接力演出。

包括日本自由即興鋼琴家Suga Dairo與台灣薩克斯風手謝明諺再度合奏，阿根廷明馬丁拉丁三重奏帶來拉丁爵士節奏；南韓鼓手Bomi Choi攜手歌手徐席琳跨界合作，紐約貝斯手郝東東領軍的CLUBS黑梅花俱樂部亦將推出限定曲目。

台灣音樂人包含Aivee Hsu Quartet、羅妍婷四重奏、aDAN薛詒丹、爵式人聲樂團、遇見喬安娜樂團與高真 TRU等接力登台；2樓舞台則由爵式東方、何彥霆三重奏、EDWF、3 Elements、蔡定揚與方鏡興，以及琴鼓雙響砲接續演出，呈現多元爵士風貌。

現場超過80攤品牌市集結合餐飲與風格選物，晚間「海風電影院」從4月3日至5日連續放映《新娘百分百》、《樂來樂愛你》等人氣電影，讓民眾在星空與海風下享受觀影樂趣。

此外活動期間安排抽獎，最大獎為南韓5日遊行程，總價值逾3萬元，只要參與現場互動遊戲或加入會員即有機會抱回大獎。

高流表示，爵對有春以爵士樂為核心，結合多元展演與生活體驗，已逐步發展為高雄春季代表性藝文活動，邀請民眾走入港灣聽一場屬於城市的爵士樂。

日本自由即興鋼琴代表人物Suga Dairo。圖／高雄流行音樂中心提供
日本自由即興鋼琴代表人物Suga Dairo。圖／高雄流行音樂中心提供

紐約貝斯手郝東東領軍的黑梅花俱樂部。圖／高雄流行音樂中心提供
紐約貝斯手郝東東領軍的黑梅花俱樂部。圖／高雄流行音樂中心提供

來自阿根廷的明馬丁拉丁三重奏 MUSA Latin Trio。圖／高雄流行音樂中心提供
來自阿根廷的明馬丁拉丁三重奏 MUSA Latin Trio。圖／高雄流行音樂中心提供

南韓 爵士樂

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