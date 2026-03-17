開發澎湖春季百香果 打造在地產業新亮點

澎湖冬季受強勁東北季風影響，但透過防風網室與燈照產期調節技術，已可穩定生產春季百香果，農業部高雄區農業改良場期盼打造為澎湖冬春季節具競爭力的特色作物，提升農民收益。

高雄農改場今天在澎湖分場舉辦「澎湖地區春季百香果栽培推廣示範觀摩」，由場長羅正宗主持，吸引70多名有意投入百香果栽培的農民與民眾參與，並實地觀摩種植情形，期望帶動澎湖新興「紫金」百香果產業發展。

羅正宗表示，澎湖冬季受強勁東北季風影響，氣溫與日照條件不如高屏地區，但透過研究人員的技術研發，已證實在適當的防風網室環境下，輔以燈照產期調節技術，可穩定產出優質春季百香果。

他指出，百香果栽種技術的核心在於「適時適種」，研究團隊針對「台農1號」、「藍星」等品種，規劃澎湖春季百香果的種植期為每年9至10月，並於翌年2至6月進行採收。由於栽培面積有限，不適合放養蜜蜂，可採人工授粉方式，雖增加人力投入，但有助提升授粉效果、降低小果率，確保果實品質。

羅正宗說，澎湖春季百香果生產週期可避開台灣本島中部7月至翌年1月的盛產高峰，有利在市場供應較少時切入，轉化氣候限制為產業契機，提升競爭力並增加農民收益。

活動中也由副研究員李文豪及助理研究員陳明吟介紹栽培模式與常見病蟲害防治，並由分場長黃柄龍帶領農民進行田間觀摩。