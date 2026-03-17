高雄公費流感疫苗逾84萬劑用罄 新冠疫苗接種延長至4月底

高雄市114年度公費流感疫苗全數用罄。衛生局指出，去年10月開放11類對象接種，全市累計施打84萬6750劑，涵蓋率達31.08%，隨著疫苗接種作業告一段落，後續以藥物治療與高風險族群防護為防疫重點。

衛生局表示，目前仍備有2萬餘劑公費流感抗病毒藥劑，存量充足，即日起，凡經醫師專業評估符合條件者，不須流感快篩即可開立公費藥物，以利及早治療、降低重症風險，若出現呼吸急促、呼吸困難、發紺、血痰、胸痛、意識改變或低血壓等警訊，應儘速就醫，以免延誤病情。

配合衛生福利部疾病管制署因應疫情趨勢調整，公費流感抗病毒藥劑使用對象同步修正，聚焦於流感併發重症、新型A型流感通報個案，以及住院或疑似住院患者；另包含未滿5歲幼童、65歲以上長者、孕產婦、肥胖族群，及具重大傷病、免疫不全或慢性疾病等高風險族群，經醫師評估後可優先用藥。

因應國際新冠疫情升溫，國內近兩年夏季均有疫情發生，衛生局提醒，多數新冠重症個案多為未接種疫苗，疫苗保護力仍具關鍵作用，為防範疫情回升，新冠疫苗接種期限延長至4月30日，提供滿6個月以上民眾持續接種機會。

針對高風險族群，考量疫苗保護力隨時間遞減，65歲以上長者、原住民為55歲以上及免疫功能低下者，若已接種滿6個月，自4月7日起可再追加1劑新冠疫苗，廠牌可選擇莫德納或Novavax，也可採不同廠牌接種，以提升整體免疫防護力。

衛生局呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及必要時配戴口罩等防護措施，若有發燒或類流感症狀，盡速就醫遵照醫囑用藥，避免上班上課，以降低傳播與重症風險。