港口吊橋工程恐毀陸蟹棲地 屏東縣府：暫緩施工

屏東縣政府「滿州鄉港口吊橋改建工程」規劃設置無障礙步道，引發破壞陸蟹棲地疑慮。縣府經過昨天專案討論會議，宣布暫緩相關工程施作，待凝聚共識後再行動工。

陸蟹專家李政璋今天告訴中央社記者，目前雖暫緩施工，仍盼最終決議不設置坡道。他日前發文指出，規劃設置無障礙坡道占地比預期大，且難以閃避陸蟹帶狀分布區。若坡道設置是為促進觀光，讓身障人士能到南岸看蟹，範圍僅止於棧道上，清點棧道路線的物種清單，其實比北岸走柏油路到沙灘的物種還少。

李政璋指出，南岸陸蟹大宗是相手蟹科與弓蟹科，合計20多種，每種帶狀分布都只局限在水面以上2至3公尺內，棧道路線已大幅超過3公尺，不僅身障人士無法觀賞，開挖施工恐讓台灣永久失去自然資源。而恆春半島陸蟹種類占全台93%；墾丁國家公園陸蟹占恆春半島96%；港口溪陸蟹又占墾丁國家公園64%，各種數據皆指此地為陸蟹熱點，也是台灣產出最多新種陸蟹的地方。

屏東縣政府交通旅遊處今天透過新聞稿表示，為廣納各界意見，昨天召開專案討論會議，邀請地方居民、無障礙團體、關心環境的民間團體及生態專家共同參與，就工程規劃與環境保護等議題進行交流。

交旅處表示，港口吊橋周邊自然景觀與生態資源珍貴，相關工程規劃及生態檢核作業始終以保護生態為前提，自規劃設計階段即啟動生態檢核工作，重視當地自然環境及社區生態訪談與地方說明會等程序，持續討論相關議題。

交旅處強調，此次會議目的在於透過公開透明討論機制，整合各界專業與意見，作為後續規劃重要依據。未來持續與地方及相關團體保持溝通，從環境永續等面向研議最合適的工程方案，持續推動觀光、生態及保育公私協力機制。由於目前仍存在不同意見，縣府將以尊重與審慎態度處理，暫緩相關工程施作，待進一步凝聚共識後再行動工。