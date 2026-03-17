快訊

川普的「意外」說遭打臉 美官員爆料：戰前都警告過了

卓榮泰「自費包機」赴日看球風波升級 遭控貪汙北檢黑金組偵辦中

朝野三版本軍購特別條例草案 立院聯席會下周開審

聽新聞
0:00 / 0:00

傳承百年藝陣 2026高雄內門宋江陣3月21日登場

中央社／ 高雄17日電
高雄市觀光局17日舉辦記者會，宣布「2026高雄內門宋江陣」將於3月21日至4月5日在內門紫竹寺登場。圖／高雄市觀光局提供（中央社）
高雄市觀光局17日舉辦記者會，宣布「2026高雄內門宋江陣」將於3月21日至4月5日在內門紫竹寺登場。圖／高雄市觀光局提供（中央社）

「2026高雄內門宋江陣」將於3月21日至4月5日在內門紫竹寺登場，除了有「全國創意宋江陣頭大賽」，還有總舖師掌廚的「宋江大宴」，即日起開放訂席，每桌售價8800元。

高雄市觀光局今天舉辦記者會，宣布「2026高雄內門宋江陣」將於3月21日至4月5日在內門紫竹寺登場。

觀光局長高閔琳表示，內門區是宋江陣重要發源地，今年「全國創意宋江陣頭大賽」，吸引來自全台各縣市共11組頂尖隊伍報名參加，齊聚內門角逐總獎金高達新台幣200萬元與冠軍榮耀。

此外，「2026高雄內門宋江陣」系列活動還包括「陣頭拜觀音」及「羅漢門迎佛祖」遶境，搭配「文武藝陣大匯演」與「文史導覽小旅行」等活動，期盼讓遊客感受傳統藝陣的震撼魅力與熱鬧的節慶氛圍。

內門紫竹寺主委劉銀城說，今年宋江陣將於3月21日開幕，屆時將以最高規格的古禮「青刀巷」迎賓。重頭戲「羅漢門迎佛祖」遶境，將於3月28日、29日及4月4日、5日共4天舉行，展現台灣在地信仰豐沛能量。

另外，每年舉辦的「宋江大宴」，今年由總舖師薛志龍率領團隊辦桌。觀光局表示，「宋江大宴」將於3月28日、29日及4月4日限定舉辦3天，每桌售價8800元，即日起開放電話訂席（0985-512-955）。

觀光局 高閔琳 高雄

延伸閱讀

雲林近三成學童過重「全台最胖」 縣長兒童節送這禮物助甩肉

雲林童樂會3月28日登場 斗六膨鼠森林公園變遊樂園

相關新聞

馬祖擺暝壓軸祈夢 有人瞇整場夢不到、有人夢到人生答案

馬祖年度宗教盛事「擺暝文化祭」進入尾聲，今天上午9點多在北竿芹壁龍角峰伍位靈公廟舉行壓軸「祈夢」儀式，吸引逾70名民眾一早到場參與，除在地居民外，還有海洋大學的學生與自台灣本島專程前來的信眾，有人在夢境中獲得啟示，也有人直呼「神奇」，讓這項流傳多年的民俗活動再度成為焦點。

傳承百年藝陣 2026高雄內門宋江陣3月21日登場

「2026高雄內門宋江陣」將於3月21日至4月5日在內門紫竹寺登場，除了有「全國創意宋江陣頭大賽」，還有總舖師掌廚的「宋...

「祈夢」登錄文化資產 在地人有共識盼打造馬祖軟實力

連江縣政府推動地方無形文化資產保存再跨一步。縣文化處今日中午在北竿芹壁龍角峰伍位靈公廟廂房召開「北竿龍角峰祈夢文化」登錄文化資產前說明會，邀集文資審議委員實地現勘並向地方說明調查成果，盼凝聚共識，爭取將這項獨具特色的宗教民俗正式納入文化資產體系，強化馬祖文化能見度與觀光軟實力。

訪美被問「下一步」陳其邁回應：此行跟政治無關

高雄市長陳其邁赴美參加NVIDIA GTC大會，分享高雄「主權AI」打造智慧治理示範城市，由於年底將卸任高雄市長，此時刻訪美，下一步受到外界關注。陳其邁四兩撥千金說，下一步是在會後跟史丹佛學者座談；另強調高雄現階段最迫在眉睫的是產業轉型跟城市轉型，此行希望找到好方法解決城市治理的痛點，跟政治無關。

屏東廚餘機補助剩15天 要申請手腳要快3／31截止

屏東縣政府推出家用廚餘機補助以來，獲得民眾熱烈迴響，近2500戶申請；今年再次推出，目前已有近1200戶提出申請。縣府提醒，申請收件期限至3月31日止，僅剩15天，想申請的民眾要把握最後機會，於期限內備妥相關文件提出補助申請。

自由車環台賽第三天 佛光山車隊出發場面壯觀

2026年國際自由車環台公路大賽進入第三天賽程，高雄站今天上午熱鬧登場，來自世界各地的上百名菁英車手齊聚南台灣，從佛光山佛陀紀念館前廣場整隊出發，浩浩蕩蕩的車隊通過佛陀紀念館氣勢磅礡的牌樓時，百餘名選手魚貫前進，形成壯觀車陣，也吸引不少民眾與車迷在沿途加油打氣。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。