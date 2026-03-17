傳承百年藝陣 2026高雄內門宋江陣3月21日登場

「2026高雄內門宋江陣」將於3月21日至4月5日在內門紫竹寺登場，除了有「全國創意宋江陣頭大賽」，還有總舖師掌廚的「宋江大宴」，即日起開放訂席，每桌售價8800元。

高雄市觀光局今天舉辦記者會，宣布「2026高雄內門宋江陣」將於3月21日至4月5日在內門紫竹寺登場。

觀光局長高閔琳表示，內門區是宋江陣重要發源地，今年「全國創意宋江陣頭大賽」，吸引來自全台各縣市共11組頂尖隊伍報名參加，齊聚內門角逐總獎金高達新台幣200萬元與冠軍榮耀。

此外，「2026高雄內門宋江陣」系列活動還包括「陣頭拜觀音」及「羅漢門迎佛祖」遶境，搭配「文武藝陣大匯演」與「文史導覽小旅行」等活動，期盼讓遊客感受傳統藝陣的震撼魅力與熱鬧的節慶氛圍。

內門紫竹寺主委劉銀城說，今年宋江陣將於3月21日開幕，屆時將以最高規格的古禮「青刀巷」迎賓。重頭戲「羅漢門迎佛祖」遶境，將於3月28日、29日及4月4日、5日共4天舉行，展現台灣在地信仰豐沛能量。

另外，每年舉辦的「宋江大宴」，今年由總舖師薛志龍率領團隊辦桌。觀光局表示，「宋江大宴」將於3月28日、29日及4月4日限定舉辦3天，每桌售價8800元，即日起開放電話訂席（0985-512-955）。