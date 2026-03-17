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澎湖戰綜暨三合一會報 副縣長林皆興：強化防衛韌性與危機應變

中央社／ 澎湖縣17日電

澎湖地區戰綜暨縣三合一會報今天舉行，副縣長林皆興指出，面對當前兩岸情勢、國際局勢變化以及各類不確定災害風險，縣府須強化整體危機應變與社會防衛韌性，提升澎湖應變量能。

澎湖縣地區戰綜暨縣三合一會報今天在澎湖縣政府召開，澎湖縣副縣長林皆興主持，中央及地方相關單位共同與會，行政院動員會報全動署副署長劉泰益、行政院中央災害防救會報參議何孟卓以及台閩戰綜會報少將馬家龍也專程與會，盼透過定期會議平台整合各項動員與防救災能量，強化跨機關協調合作機制，提升面對各類突發狀況時的應變能力。

林皆興表示，面對當前兩岸情勢、國際局勢變化及各類不確定災害風險，地方政府必須持續強化整體危機應變與社會防衛韌性。透過定期會議與演練，不僅能促進縣內各部隊與公民營單位間的橫向聯繫，也能在平時累積應變經驗，確保在戰爭或重大災害等危機情形發生時，各項處置作為能迅速且有效展開。

林皆興也頒發新任委員聘書，並表揚去年後備軍人資料清查業務績優役政單位白沙鄉公所，肯定其在役政業務推動上的積極與努力。接著邀請世新大學副教授劉玉皙，以「瀕臨衝突狀態與危難時的社會韌性與民力運用」進行專題演講，分享相關研究與實務經驗，提供地方政府在動員整備與社會韌性建構上參考。

澎湖縣政府表示，澎湖縣地區戰綜暨縣三合一會報依循中央推動「全社會防衛韌性」理念，持續整合地方資源，全力推動民力訓練及運用、戰略物資盤整維生配送、能源及關鍵基礎設施維運、社福醫療及避難設施整備，以及資通、運輸及金融網絡安全等5大工作主軸，透過跨單位合作與演練，全面提升澎湖整體應變量能。

澎湖縣 強化防衛韌性

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