快訊

卓榮泰「自費包機」赴日看球風波升級 遭控貪汙北檢黑金組偵辦中

朝野三版本軍購特別條例草案 立院聯席會下周開審

委內瑞拉首闖WBC冠軍戰對決美國 川普招手「要當美第51州嗎？」

聽新聞
0:00 / 0:00

屏東進入超高齡社會 縣府打造「一站式」網頁搜尋更方便

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
屏東縣政府推出「高齡友善資訊網」，跨局處整合高齡資訊為「一站式」服務，讓民眾需要任何資訊一站就找得到。記者潘奕言／攝影
屏東縣政府推出「高齡友善資訊網」，跨局處整合高齡資訊為「一站式」服務，讓民眾需要任何資訊一站就找得到。記者潘奕言／攝影

屏東縣已步入超高齡社會，每5名居民就有1名是長者。屏東縣政府推出「高齡友善資訊網」，打破過去想找資訊得到不同局處網站查詢的情形，跨局處整合高齡資訊為「一站式」服務，以「生活需求」分類方式，讓民眾需要任何資訊一站就找得到。

縣府表示，過去民眾若要申請補助需查詢社會處，健康與醫療資訊查衛生局，長照服務查長期照護處，常形成民眾「資訊斷點」，非常不便。縣府因此跨局處協調，結合長照處、衛生局、社會處等11個單位資料，打造「一站式」網站。

網站以六大主題架構呈現，涵蓋高齡照護、樂齡生活、健康醫療、認識失智、文化旅遊、社福補助等，彙整63篇高齡主題內容、20項懶人包及9部動畫影片，將內容故事化與圖像化，並以短篇文字、圖表與懶人包呈現，一看就懂，也方便子女與長者一起查。

網站內容也以情境化方式，協助民眾快速對應需求。有長者使用後表示，網站像一本色彩繽紛的電子書，不只字體大，還會用故事來講問題，讀起來很輕鬆，就算不太會用手機、電腦也很容易上手。

長者利明金表示，網站內容有介紹銀髮族適合的屏東旅遊景點，可以按圖索驥輕易到場，像他就上午搭公車到四重溪泡溫泉，下午再坐車回家，全程免費，真的感謝縣府用心，打造如此便利查詢的網站。

網站上線來目前瀏覽已破16萬人次，縣府邀請民眾多加利用，為自己或家人提早規畫安心、有方向的老年生活。網址：https://elder.pthg.gov.tw/

屏東縣政府推出「高齡友善資訊網」，跨局處整合高齡資訊為「一站式」服務，讓民眾需要任何資訊一站就找得到。記者潘奕言／翻攝
屏東縣政府推出「高齡友善資訊網」，跨局處整合高齡資訊為「一站式」服務，讓民眾需要任何資訊一站就找得到。記者潘奕言／翻攝

屏東縣政府推出「高齡友善資訊網」，跨局處整合高齡資訊為「一站式」服務，讓民眾需要任何資訊一站就找得到。記者潘奕言／攝影
屏東縣政府推出「高齡友善資訊網」，跨局處整合高齡資訊為「一站式」服務，讓民眾需要任何資訊一站就找得到。記者潘奕言／攝影

樂齡生活 醫療資訊 網站 超高齡社會 屏東縣

延伸閱讀

屏東台鐵舊倉庫活化… 竹田頓物驛3/21開幕 餐飲、住宿、展演一次到位

影／產業投資增 屏東縣府預計在海豐地區擬設新產業園區

王文華／清除「快取」

東岸絕美 臺東縣立圖書館全館試營運 公共藝術《織知》同步亮相

相關新聞

馬祖擺暝壓軸祈夢 有人瞇整場夢不到、有人夢到人生答案

馬祖年度宗教盛事「擺暝文化祭」進入尾聲，今天上午9點多在北竿芹壁龍角峰伍位靈公廟舉行壓軸「祈夢」儀式，吸引逾70名民眾一早到場參與，除在地居民外，還有海洋大學的學生與自台灣本島專程前來的信眾，有人在夢境中獲得啟示，也有人直呼「神奇」，讓這項流傳多年的民俗活動再度成為焦點。

傳承百年藝陣 2026高雄內門宋江陣3月21日登場

「2026高雄內門宋江陣」將於3月21日至4月5日在內門紫竹寺登場，除了有「全國創意宋江陣頭大賽」，還有總舖師掌廚的「宋...

「祈夢」登錄文化資產 在地人有共識盼打造馬祖軟實力

連江縣政府推動地方無形文化資產保存再跨一步。縣文化處今日中午在北竿芹壁龍角峰伍位靈公廟廂房召開「北竿龍角峰祈夢文化」登錄文化資產前說明會，邀集文資審議委員實地現勘並向地方說明調查成果，盼凝聚共識，爭取將這項獨具特色的宗教民俗正式納入文化資產體系，強化馬祖文化能見度與觀光軟實力。

訪美被問「下一步」陳其邁回應：此行跟政治無關

高雄市長陳其邁赴美參加NVIDIA GTC大會，分享高雄「主權AI」打造智慧治理示範城市，由於年底將卸任高雄市長，此時刻訪美，下一步受到外界關注。陳其邁四兩撥千金說，下一步是在會後跟史丹佛學者座談；另強調高雄現階段最迫在眉睫的是產業轉型跟城市轉型，此行希望找到好方法解決城市治理的痛點，跟政治無關。

屏東廚餘機補助剩15天 要申請手腳要快3／31截止

屏東縣政府推出家用廚餘機補助以來，獲得民眾熱烈迴響，近2500戶申請；今年再次推出，目前已有近1200戶提出申請。縣府提醒，申請收件期限至3月31日止，僅剩15天，想申請的民眾要把握最後機會，於期限內備妥相關文件提出補助申請。

自由車環台賽第三天 佛光山車隊出發場面壯觀

2026年國際自由車環台公路大賽進入第三天賽程，高雄站今天上午熱鬧登場，來自世界各地的上百名菁英車手齊聚南台灣，從佛光山佛陀紀念館前廣場整隊出發，浩浩蕩蕩的車隊通過佛陀紀念館氣勢磅礡的牌樓時，百餘名選手魚貫前進，形成壯觀車陣，也吸引不少民眾與車迷在沿途加油打氣。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。