屏東進入超高齡社會 縣府打造「一站式」網頁搜尋更方便

屏東縣已步入超高齡社會，每5名居民就有1名是長者。屏東縣政府推出「高齡友善資訊網」，打破過去想找資訊得到不同局處網站查詢的情形，跨局處整合高齡資訊為「一站式」服務，以「生活需求」分類方式，讓民眾需要任何資訊一站就找得到。

縣府表示，過去民眾若要申請補助需查詢社會處，健康與醫療資訊查衛生局，長照服務查長期照護處，常形成民眾「資訊斷點」，非常不便。縣府因此跨局處協調，結合長照處、衛生局、社會處等11個單位資料，打造「一站式」網站。

網站以六大主題架構呈現，涵蓋高齡照護、樂齡生活、健康醫療、認識失智、文化旅遊、社福補助等，彙整63篇高齡主題內容、20項懶人包及9部動畫影片，將內容故事化與圖像化，並以短篇文字、圖表與懶人包呈現，一看就懂，也方便子女與長者一起查。

網站內容也以情境化方式，協助民眾快速對應需求。有長者使用後表示，網站像一本色彩繽紛的電子書，不只字體大，還會用故事來講問題，讀起來很輕鬆，就算不太會用手機、電腦也很容易上手。

長者利明金表示，網站內容有介紹銀髮族適合的屏東旅遊景點，可以按圖索驥輕易到場，像他就上午搭公車到四重溪泡溫泉，下午再坐車回家，全程免費，真的感謝縣府用心，打造如此便利查詢的網站。

網站上線來目前瀏覽已破16萬人次，縣府邀請民眾多加利用，為自己或家人提早規畫安心、有方向的老年生活。網址：https://elder.pthg.gov.tw/。

屏東縣政府推出「高齡友善資訊網」，跨局處整合高齡資訊為「一站式」服務，讓民眾需要任何資訊一站就找得到。記者潘奕言／翻攝