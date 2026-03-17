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「祈夢」登錄文化資產 在地人有共識盼打造馬祖軟實力

聯合報／ 記者蔡家蓁／連江即時報導
在地居民王秀萍表示，她從小時候就聽過這個傳統儀式，生活周遭也很多人親身體驗，都蠻靈驗的。記者蔡家蓁／攝影
在地居民王秀萍表示，她從小時候就聽過這個傳統儀式，生活周遭也很多人親身體驗，都蠻靈驗的。記者蔡家蓁／攝影

連江縣政府推動地方無形文化資產保存再跨一步。縣文化處今日中午在北竿芹壁龍角峰伍位靈公廟廂房召開「北竿龍角峰祈夢文化」登錄文化資產前說明會，邀集文資審議委員實地現勘並向地方說明調查成果，盼凝聚共識，爭取將這項獨具特色的宗教民俗正式納入文化資產體系，強化馬祖文化能見度與觀光軟實力。

文化處長吳曉雲表示，「祈夢」過去長期依附於擺暝文化祭，但就民俗本質而言，具備獨立登錄文化資產的條件。相關研究顯示，此習俗可追溯至民國初年，目前已完成調查作業，正依《文化資產保存法》推動登錄程序。她也指出，由於祈夢屬較為特殊且抽象的民俗型態，若未來審議出現不同意見，不排除與「拗九節」等較具體民俗結合保存的可能。

在地居民王秀萍表示，祈夢文化在馬祖四鄉五島眾多廟宇中，僅存於北竿芹壁龍角峰伍位靈公廟，每年僅於農曆正月廿九舉行，屬相當罕見的宗教儀式。信眾需於前一日茹素淨心，祈夢時向神明明確提出單一問題，再於廟內外靜坐或休息，等待「賜夢」指引；即便只是腦海浮現的畫面或念頭，也可透過擲筊確認是否為神明回應，形成獨特的信仰實踐。

王秀萍也分享，先前曾經有位朋友，剛當完兵，想詢問是否續留馬祖服務，還是要回台工作，結果祈夢時出現一個畫面是「打麻將」三缺一，後來解夢者說，三缺一就叫他留下來！

然而，文化傳承也面臨斷層隱憂。地方指出，目前廟中主要解夢者為80多歲的榮譽主委陳世殿，雖已有「小仙女」協助代夢，但相關能力多仰賴個人體質與與神明緣分，若不及早培養，可能難以承接。在地人士認為，透過文資登錄機制，不僅可建立保存制度，也有助於後續人才傳承與資源挹注。

連江縣文化資產審議委員游桂香指出，本案已進入文化資產現勘與說明階段，後續將送交文化資產審議委員會討論，由委員依其文化價值、歷史性與代表性決定是否登錄。她也坦言，祈夢屬較為「無形且主觀」的信仰經驗，審議過程勢必存在不同觀點，但其稀有性與地方認同，仍具保存意義。

縣府強調，文化資產保存已成為地方發展的重要策略之一，透過制度化登錄，不僅能確保傳統延續，也能轉化為文化觀光資源。近年龍角峰祈夢活動參與人數由早期個位數成長至百人規模，顯示其吸引力逐步提升。若成功登錄，將有助於深化馬祖旅遊內涵，形塑兼具信仰與文化體驗的特色觀光。

文化處指出，依程序須先完成說明會與地方意見蒐集，內容涵蓋登錄基準、保存管理權責及後續維護計畫，並強調文化資產保存需仰賴在地社群參與，方能兼顧傳統與發展。

據調查，目前全台可進行祈夢儀式的廟宇僅兩處，除北竿龍角峰伍位靈公廟外，尚有台北木柵指南宮。縣府認為，在宗教觀光興盛的台灣及東亞地區，具獨特性的宗教儀式正是吸引旅客的重要元素，未來若完成文資登錄，將有助於擴展馬祖旅遊深度，形成文化保存與經濟發展的正向循環。

祈夢文化在馬祖四鄉五島眾多廟宇中，僅存於北竿芹壁龍角峰伍位靈公廟，每年僅於農曆正月廿九舉行，屬相當罕見的宗教儀式。記者蔡家蓁／攝影
祈夢文化在馬祖四鄉五島眾多廟宇中，僅存於北竿芹壁龍角峰伍位靈公廟，每年僅於農曆正月廿九舉行，屬相當罕見的宗教儀式。記者蔡家蓁／攝影

祈夢文化每年僅於農曆正月廿九舉行，屬相當罕見的宗教儀式，預計下午到晚間將陸續湧現人潮。記者蔡家蓁／攝影
祈夢文化每年僅於農曆正月廿九舉行，屬相當罕見的宗教儀式，預計下午到晚間將陸續湧現人潮。記者蔡家蓁／攝影

祈夢文化每年僅於農曆正月廿九舉行，屬相當罕見的宗教儀式，過往都是長輩來詢問，近年來吸引不少年輕人來尋夢。記者蔡家蓁／攝影
祈夢文化每年僅於農曆正月廿九舉行，屬相當罕見的宗教儀式，過往都是長輩來詢問，近年來吸引不少年輕人來尋夢。記者蔡家蓁／攝影

連江縣文化資產審議委員游桂香指出，本案已進入文化資產現勘與說明階段，後續將送交文化資產審議委員會討論，由委員依其文化價值、歷史性與代表性決定是否登錄。記者蔡家蓁／攝影
連江縣文化資產審議委員游桂香指出，本案已進入文化資產現勘與說明階段，後續將送交文化資產審議委員會討論，由委員依其文化價值、歷史性與代表性決定是否登錄。記者蔡家蓁／攝影

馬祖 文化資產

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