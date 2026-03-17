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訪美被問「下一步」陳其邁回應：此行跟政治無關

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市長陳其邁二度赴美參加NVIDIA GTC大會，被問及「下一步」。圖／高市府提供
高雄市長陳其邁二度赴美參加NVIDIA GTC大會，被問及「下一步」。圖／高市府提供

高雄市長陳其邁赴美參加NVIDIA GTC大會，分享高雄「主權AI」打造智慧治理示範城市，由於年底將卸任高雄市長，此時刻訪美，下一步受到外界關注。陳其邁四兩撥千金說，下一步是在會後跟史丹佛學者座談；另強調高雄現階段最迫在眉睫的是產業轉型跟城市轉型，此行希望找到好方法解決城市治理的痛點，跟政治無關。

陳其邁在NVIDIA GTC大會上接受媒體聯訪，被問及市長的下一步為何？有無跟賴清德總統聊過？

陳其邁表示，下一步在這個展覽完會後，他將跟史丹佛學者座談，「我想我們是純粹的從比較務實的角度出發，高雄需要什麼，現階段最迫在眉睫要解決的問題，我們認為是產業的轉型跟城市的轉型」。

陳其邁說，他的出發點是希望能夠找得到好的方法，來解決高雄城市治理的痛點，包括各式各樣的智慧城市解決方案，此次高雄的燈塔計畫在GTC大會展出，希望能利用生成式AI訓練VLM的模型，來解決城市的交通、淹水、環保監控、水利等問題，「就單純那麼簡單的一件事情，所以我想這個是跟政治無關」。

陳其邁表示，賴總統所提出的AI新十大建設與高市府這次參訪主題有關，所以怎麼樣能夠提升台灣在人工智慧的運用，來改善人民的生活、促進產業的發展，也能夠讓台灣的AI產業能夠持續在全球保有強的競爭力，這是這次訪問最重要的地方。

智慧城市 賴總統 高雄

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