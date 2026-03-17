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馬祖擺暝壓軸祈夢　有人瞇整場夢不到、有人夢到人生答案

聯合報／ 記者蔡家蓁／連江即時報導
北竿芹壁龍角峰伍位靈公廟今天舉行「祈夢」儀式，現場參與的民眾大排長龍。記者蔡家蓁／攝影
北竿芹壁龍角峰伍位靈公廟今天舉行「祈夢」儀式，現場參與的民眾大排長龍。記者蔡家蓁／攝影

馬祖年度宗教盛事「擺暝文化祭」進入尾聲，今天上午9點多在北竿芹壁龍角峰伍位靈公廟舉行壓軸「祈夢」儀式，吸引逾70名民眾一早到場參與，除在地居民外，還有海洋大學的學生與自台灣本島專程前來的信眾，有人在夢境中獲得啟示，也有人直呼「神奇」，讓這項流傳多年的民俗活動再度成為焦點。

龍角峰祈夢為北竿獨具特色的宗教儀式，相傳每年僅農曆正月29日這一天，福州石竹山主祀的何氏九仙君會「飛渡」至芹壁伍位靈公廟，透過夢境為信眾指點迷津，因此被視為一年一度難得的問事時機。

儀式在上午9時展開，由副縣長陳冠人、龍角峰伍靈公廟榮譽主委陳世殿、芹壁境天后宮主委陳世勳、議員周瑞國、北竿鄉長吳金平、北竿鄉代主席林加友、縣府文化處長吳曉雲等共同完成請神後，隨即開放民眾祈夢。現場除上香祈願、擲筊請示外，也可在廟中席地而臥，等待夢境降臨，形成信眾「打地鋪作夢」的特殊景象。

廟方指出，龍角峰平日祭祀五靈公，唯有此日何氏九仙君降臨，才會進行祈夢活動，不少信眾把握機會詢問人生重大課題，包括事業、學業與姻緣。

來自國立台灣海洋大學的陳姓女學生與同學相約參與，她表示，想為未來方向尋求指引，但「眯了很久都沒有夢」，最後轉而尋求現場「代夢」服務的「小仙女」協助解惑，體驗相當特別。

從台北專程前來的林小姐則分享，她是來詢問姻緣，夢中看見貼有囍字的窗戶，經解夢後被認為是吉兆，象徵有機會遇到理想對象，讓她感到驚喜。

在地居民王秀萍表示，祈夢儀式在地方流傳已久，過去多為當地村民參與，近年隨著擺暝文化祭推廣，吸引愈來愈多外地民眾與年輕族群加入，「大家都覺得很新奇，也願意親自體驗」。

芹壁龍角峰伍位靈公廟是馬祖唯一舉辦祈夢儀式的廟宇，隨著文化觀光發展，已成為擺暝系列活動中最具話題性的環節之一。每年僅此一日開放的神祕儀式，不僅延續地方信仰，也為馬祖宗教文化增添獨特魅力。

馬祖年度宗教盛事「擺暝文化祭」今天上午舉行壓軸「祈夢」儀式，由副縣長陳冠人（右四）等人虔誠上香請神。記者蔡家蓁／攝影
馬祖年度宗教盛事「擺暝文化祭」今天上午舉行壓軸「祈夢」儀式，由副縣長陳冠人（右四）等人虔誠上香請神。記者蔡家蓁／攝影

北竿芹壁龍角峰伍位靈公廟今天舉行「祈夢」儀式，一早進行請神儀式，與會貴賓合影。記者蔡家蓁／攝影
北竿芹壁龍角峰伍位靈公廟今天舉行「祈夢」儀式，一早進行請神儀式，與會貴賓合影。記者蔡家蓁／攝影

北竿芹壁龍角峰伍位靈公廟今天舉行「祈夢」儀式，現場民眾打地鋪，等待夢境降臨。記者蔡家蓁／攝影
北竿芹壁龍角峰伍位靈公廟今天舉行「祈夢」儀式，現場民眾打地鋪，等待夢境降臨。記者蔡家蓁／攝影

北竿芹壁龍角峰伍位靈公廟今天舉行特殊的「祈夢」儀式，現場民眾打地鋪，等待神明指示。記者蔡家蓁／攝影
北竿芹壁龍角峰伍位靈公廟今天舉行特殊的「祈夢」儀式，現場民眾打地鋪，等待神明指示。記者蔡家蓁／攝影

北竿芹壁龍角峰伍位靈公廟今天舉行「祈夢」儀式，一早先進行請神儀式。記者蔡家蓁／攝影
北竿芹壁龍角峰伍位靈公廟今天舉行「祈夢」儀式，一早先進行請神儀式。記者蔡家蓁／攝影

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