屏東廚餘機補助剩15天 要申請手腳要快3／31截止

屏東縣政府推出家用廚餘機補助以來，獲得民眾熱烈迴響，近2500戶申請；今年再次推出，目前已有近1200戶提出申請。縣府提醒，申請收件期限至3月31日止，僅剩15天，想申請的民眾要把握最後機會，於期限內備妥相關文件提出補助申請。

環保局表示，今年廚餘機補助方案與去年相同，以家戶為單位，每台補助40%，並以6000元為上限，補助對象限設籍本縣的家戶，去年已申請過的家戶不在補助範圍。

民眾可採網路或紙本方式申請，網路申請期限至3月31日24時止；紙本申請可採親送或郵寄，親送於3月31日下午5時截止，郵寄以3月31日郵戳為憑，於期限內申請之民眾，皆納入補助範圍。

環保局表示，透過廚餘機補助除了能大幅減少廚餘量，解決異味發臭、孳生蚊蟲等生活困擾，還能將其轉化為有機肥，進一步提升廚餘回收再利用量。目前已申請的3700台廚餘機，初估每年可減少廚餘約2200公噸。

詳細補助內容可至環保局官網、屏東環保GO臉書粉絲專頁或至專屬線上申請網站（www.pingtung.info）查詢，亦可撥打補助專線：08-7351911分機627~628諮詢。

屏東縣今年家用廚餘機補助到3月31日止。圖／縣府提供