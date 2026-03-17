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自由車環台賽第三天 佛光山車隊出發場面壯觀

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
2026年國際自由車環台公路大賽進入第三天賽程，來自世界各地的上百名菁英車手齊聚南台灣，從佛光山佛陀紀念館前廣場整隊出發，浩浩蕩蕩的車隊通過佛陀紀念館氣勢磅礡的牌樓時，形成壯觀車陣，也吸引不少民眾與車迷在沿途加油打氣。記者劉學聖／攝影
2026年國際自由車環台公路大賽進入第三天賽程，來自世界各地的上百名菁英車手齊聚南台灣，從佛光山佛陀紀念館前廣場整隊出發，浩浩蕩蕩的車隊通過佛陀紀念館氣勢磅礡的牌樓時，形成壯觀車陣，也吸引不少民眾與車迷在沿途加油打氣。記者劉學聖／攝影

2026年國際自由車環台公路大賽進入第三天賽程，高雄站今天上午熱鬧登場，來自世界各地的上百名菁英車手齊聚南台灣，從佛光山佛陀紀念館前廣場整隊出發，浩浩蕩蕩的車隊通過佛陀紀念館氣勢磅礡的牌樓時，百餘名選手魚貫前進，形成壯觀車陣，也吸引不少民眾與車迷在沿途加油打氣。

本屆環台賽在國際自由車總會（UCI）登錄為2.1級頂尖賽事，吸引多支世界級車隊參賽，今年共有193名車手角逐。高雄站賽道全長146.44公里，從佛光山佛陀紀念館出發後，車隊將一路騎行經過旗山、美濃、六龜、甲仙及杉林等地，串聯高雄山城與客家文化重點區域。

比賽路線不僅景觀豐富，也充滿挑戰，選手們必須在起伏地形中比拚速度與耐力，力拚各項積分與總排名。沿途除了能欣賞宗教文化地標與客庄風情，也讓國際轉播鏡頭帶領全球觀眾看見高雄山區自然景觀與人文特色。

隨著高雄站正式展開，上百名車手在佛陀紀念館牌樓前出發的壯觀畫面，也成為本屆環台賽南台灣最吸睛的賽事場景之一。

2026年國際自由車環台公路大賽進入第三天賽程，警方沿途進行交管。記者劉學聖／攝影
2026年國際自由車環台公路大賽進入第三天賽程，警方沿途進行交管。記者劉學聖／攝影

2026年國際自由車環台公路大賽進入第三天賽程，來自世界各地的上百名菁英車手齊聚南台灣，從佛光山佛陀紀念館前廣場整隊出發，浩浩蕩蕩的車隊通過佛陀紀念館氣勢磅礡的牌樓時，形成壯觀車陣，也吸引不少民眾與車迷在沿途加油打氣。記者劉學聖／攝影
2026年國際自由車環台公路大賽進入第三天賽程，來自世界各地的上百名菁英車手齊聚南台灣，從佛光山佛陀紀念館前廣場整隊出發，浩浩蕩蕩的車隊通過佛陀紀念館氣勢磅礡的牌樓時，形成壯觀車陣，也吸引不少民眾與車迷在沿途加油打氣。記者劉學聖／攝影

2026年國際自由車環台公路大賽進入第三天賽程，來自世界各地的上百名菁英車手齊聚南台灣，從佛光山佛陀紀念館前廣場整隊出發，浩浩蕩蕩的車隊通過佛陀紀念館氣勢磅礡的牌樓時，形成壯觀車陣，也吸引不少民眾與車迷在沿途加油打氣。記者劉學聖／攝影
2026年國際自由車環台公路大賽進入第三天賽程，來自世界各地的上百名菁英車手齊聚南台灣，從佛光山佛陀紀念館前廣場整隊出發，浩浩蕩蕩的車隊通過佛陀紀念館氣勢磅礡的牌樓時，形成壯觀車陣，也吸引不少民眾與車迷在沿途加油打氣。記者劉學聖／攝影

2026年國際自由車環台公路大賽進入第三天賽程，來自世界各地的上百名菁英車手齊聚南台灣，從佛光山佛陀紀念館前廣場整隊出發，浩浩蕩蕩的車隊通過佛陀紀念館氣勢磅礡的牌樓時，形成壯觀車陣，也吸引不少民眾與車迷在沿途加油打氣。記者劉學聖／攝影
2026年國際自由車環台公路大賽進入第三天賽程，來自世界各地的上百名菁英車手齊聚南台灣，從佛光山佛陀紀念館前廣場整隊出發，浩浩蕩蕩的車隊通過佛陀紀念館氣勢磅礡的牌樓時，形成壯觀車陣，也吸引不少民眾與車迷在沿途加油打氣。記者劉學聖／攝影

車手 客家文化 環台賽

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