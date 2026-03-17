高雄楠梓援中路新設「保護型自行車道」 整體車道縮減有助交通

高雄市楠梓區援中路過去因車道寬度大，容易使車輛行駛速度提高，降低道路交通安全，高市府近期趁道路刨鋪工程時，重新檢討道路斷面配置，規畫加設「停車帶保護型自行車道」和附加式左轉車道，日前完工通車，不僅保障自行車騎士安全，車道寬度縮減後，也使駕駛人降低行車速度、提升行車注意力，有助減少超速，降低事故率。

高雄市交通局與工務局合作，在楠梓區援中路辦理道路刨鋪工程時，重新檢討道路斷面配置，透過交通工程評估，規劃設置停車帶保護型自行車道及附加式左轉車道。援中路原先車道配置為雙向各兩快車道及一慢車道，部分車道寬度較大，容易使車輛行駛速度提高，不利道路交通安全。交通局為此調整車道配置與路側停車格位置，使道路空間利用更加合理。

交通局表示，透過適度調整車道寬度，重新分配道路空間，規畫設置停車帶保護型自行車道，同步配置附加式左轉專用車道。依交通研究和實務經驗顯示，適當縮減車道寬度可促使駕駛人降低行車速度並提升行車注意力，有助於減少超速情形及交通事故發生機率，進而提升整體道路安全性。

停車帶保護型自行車道是利用路側停車帶作為自行車道與車行空間之間的緩衝區，使停放車輛形成實體保護帶，降低自行車與機動車輛混流情形，減少側向干擾及潛在交通衝突點，提升自行車騎乘安全性，同時也有助於建立更安全且連續的自行車通行環境。三民區博愛路（同盟一路至九如二路）及鳳山區凱旋路（河堤街至鳳頂路）已陸續建置。