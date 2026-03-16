獨／高雄美濃近黃蝶翠谷雜草燒一天一夜 消防194人次、空勤出動滅火

高市美濃區近黃蝶翠谷的一片雜草，昨天下午3時26分突傳火警，風勢助長下，火勢延燒；消防局出動以空拍機監控，今天清晨稜線高點還有2處明火，協請空勤高空灑水，消防共出動49車、194人次在地面救援，直至今傍晚才撲滅，雜草面積燒了約1500平方公尺。

據了解，這場火警發生在昨天下午3時26分許，起火地點位於美濃區廣福街152巷底白兔窩靠近黃蝶翠谷處的雜草區，由於當地風勢不小，原本小範圍燃燒的雜草迅速蔓延，消防局獲報出動人車救援，並以空拍機監控現場狀況，所幸未傳人員受傷。

由於火燒山滅火不易，消防員監控至清晨，發現稜線高處還有2處明火，消防員要登高滅火不易，於是申請空勤總隊直升機協助，空勤今天上午8時28分由小港國際機場起飛，前往現場實施高空灑水。

雜草火勢直至下午控制撲滅，為防死灰復燃，消防員在場警戒，直至今天傍晚5時確定已熄滅才撤隊。

據了解，現場燃燒約1500平方公尺的雜草，火警是否為人為掃墓引起抑或有其他原因，詳細起火原因由火調科調查釐清。