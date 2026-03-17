台積電、供應鏈新廠 進駐屏科

屏東科學園區是中央大南方新矽谷計畫一環，繼宇晨材料公司之後，聚和國際公司昨也動土，南科管理局更預告，今年六月將有台積電及七家供應鏈廠商動土，園區廠辦大樓則預計明年完工，發展可期。

聚和國際昨天動土，縣長周春米、南科管理局長鄭秀絨、經濟部投資促進司司長張銘斌等人與會，聚和國際董事長郭聰田說，屏東新廠未來將成為南部重要生產基地，預估提供約兩百個高薪工作機會，盼屏東在全球製藥與生技產業市場能占有一席之地，發光發熱。

縣長周春米說，聚和國際在全球最高階cGMP級（Current Good Manufacturing Practice）生物緩衝劑市場為排名前二指標供應商，此次投資將為屏東生技產業發展注入動能。她也透露，因應產業需求，縣府盤點後，擬在屏東市海豐新設產業園區，相關程序進行中，協助產業升級。

南科管理局長鄭秀絨指屏東科學園區持續加速發展，廠辦大樓工程同步推進，未來中小型企業可跟園區承租，也規畫創新開放空間，讓創業青年回鄉創業。

她更表示，屏科園區已核定六家廠商，用地滿租，園內另畫設半導體供應鏈專區招商約四成，持續招商中，今年六月台積電與半導體廠務供應鏈廠商將進駐動土。