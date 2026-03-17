高雄機場新停車場 明年可補2300車位

「誰家的薑母鴨走失了？」屏東市今晚間近8時在華正路突然出現一隻鴨，車輛經過時嚇得閃來閃去，鴨子還一度鑽到車底盤下，4名路人經過合力將逛大街鴨子成功圍堵，一對夫妻將鴨子暫帶回家，並請合力圍捕路人PO在屏東地方社團，請飼主若發現請到大連路領回。

2026-03-16 21:35