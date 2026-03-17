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高雄機場新停車場 明年可補2300車位
高雄機場斥資八八○億元，分二期建設集中式大航廈，第一期工程最先動工的東側立體停車場，規畫逾二三○○個汽、機車位，將提供新航廈施工期的替代停車空間，工程預計今年十一月移交，明年啟用。
中央推動「新南向政策」和「南北雙空港大計畫」，將在高雄機場建設年容量逾一六五○萬人次的集中式大航廈。第一期建設計畫經費達四三四億元，涵蓋東側立體停車場、Ａ滑行道北移及新航廈東半側等工程，當中斥資廿一億元的東側立體停車場工程，為新航廈計畫指標工程。
民航局表示，因機場前方既有停車場未來將作為改建航廈工區，新建的東側立體停車場能移轉停車量能，前置工程包括臨時計程車排班區遷移、新設崗哨等，停車場主體工程去年五月動工，預計今年完工，可滿足航站內汽、機車停放及計程車排班需求。
東側立體停車場為地下一層、地上五層鋼結構建築，結合自動收費系統、停車資訊管理、電動車充電樁等智慧綠能設施，完工後提供九一五個汽車格位、一二四八個機車位、一八二個計程車排班位，除提供施工期間替代停車空間，也可滿足未來營運需求。
民航局表示，東側立體停車場是旅客進出高雄機場所見的第一棟建築，具門戶印象，因此外觀設計採海洋意象，並符合綠建築、智慧建築等建築標章，內部停管系統提供智慧尋車導引、多元支付系統、車牌辨識系統、車位在席系統、剩餘車位提示，更加智慧化。
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