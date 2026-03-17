一位難求 罰不怕 高雄機場違停亂象多

高雄機場陸續開設新航線、航點，運量回升，但國際航廈前停車場卻一位難求，大量接送車輛在停車場內臨停占道，影響行車動線，接近航廈出口處，更有大量車輛併排違停，亂象頻生，民航局今年一月雖祭出違停拖吊，移置費收一千元的重罰，但成效有限。

高雄航空站表示，航站會加強拖吊，管理停車秩序；民眾若有接送需求，航廈路緣前開放人等車，但不得車等人，停車場內也實施卅分鐘內免收費，接送者可於停車場內接載，但需合法停靠。

高雄機場在國內航廈對面、國際航廈對面和國際航廈出口左側共三處停車場，提供一一九八格車位，小型車前半小時免費、大型車收五十元，進場一小時後以每卅分鐘為單位，小型車收十五元、大型車廿五元，小型車當日最高收費二四○元、大型車四七五元。

高雄機場去年旅客量達五七五萬人次，較前年成長百分之廿四，運量恢復至疫情前，但國際航廈前汽車停車場卻一位難求，有民眾目擊場內道路一整排違停車輛，嚴重影響行車動線。高雄航空站為改善違停亂象，今年元月設立牌公告「違停拖吊、移置費一千元」，禁止在非車格及車道動線停車，並呼籲車位不足時，應排隊等候或改停國內線停車場，至今移置六十四輛車。

不過記者近日直擊，國際航廈前停車場平日仍爆滿，不少車主繞行找位，有人甚至停在圍欄旁空地、捷運出入口路邊及身障車格旁，違規臨停接送普遍，車輛占據航廈出入口道路。

一名機場工作人員說，未來航廈擴建，工程車進駐，停車問題將加劇，他看過很多人等不到車位又開車回家。議員李順進說，高雄機場停車位長期不足，正興建的停車塔預計要兩年才能啟用，民眾臨停占道，容易發生車禍糾紛。

「機場停車位有限，建議旅客搭大眾工具，避免因等候停車位延誤搭機時間」，航空站表示，車輛如有長時間停放需求，機場外有兩處接駁停車場，捷運沿線也有停車場可供轉乘。旅行社業者則表示，機場停車一天要價二四○元，出國五天就花一千二百元，使用機場接送服務，比較划算。