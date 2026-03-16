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影／食材出走中！屏東鴨子逛大街、鑽車底 4路人圍捕才抓到

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東市華正路今天晚間出現薑母鴨逛大街，路人合力花約5分鐘圍捕。圖／讀者提供
屏東市華正路今天晚間出現薑母鴨逛大街，路人合力花約5分鐘圍捕。圖／讀者提供

「誰家的薑母鴨走失了？」屏東市今晚間近8時在華正路突然出現一隻鴨，車輛經過時嚇得閃來閃去，鴨子還一度鑽到車底盤下，4名路人經過合力將逛大街鴨子成功圍堵，一對夫妻將鴨子暫帶回家，並請合力圍捕路人PO在屏東地方社團，請飼主若發現請到大連路領回。

目擊者張小姐說，今晚間近8時，她開車載女兒回家途中，行經華正路，看到一隻鴨在馬路亂竄，她趕緊將汽車停在一旁，跟女兒還有經過一對夫妻，共4人展開圍捕鴨子行動。

「鴨子逛大街！」張小姐說，鴨子在馬路亂竄，嚇得多輛車子閃來閃去，鴨子還一度鑽到車子底盤下，她們四人花約5分鐘，成功圍堵鴨子， 之後夫妻檔暫時將鴨帶回，並請她在屏東的網路社團發文，請飼主若發現到屏東市大連路某處帶回。

屏東縣府農業處動保科說，經檢視畫面逛大街鴨是常見紅面番鴨，也是薑母鴨食材；民眾若撿到動物，可以打1959通報，會有廠商聯繫將動物帶回屏東動物之家

屏東動物之家不時會出現特殊寵物，特殊寵物有兔子、豬、蛇、雞、羊等，都是民眾在發現後通報。

屏東市華正路今天晚間出現薑母鴨逛大街，路人合力花約5分鐘圍捕。圖／讀者提供
屏東市華正路今天晚間出現薑母鴨逛大街，路人合力花約5分鐘圍捕。圖／讀者提供

屏東市華正路今天晚間出現薑母鴨逛大街，路人合力花約5分鐘圍捕。圖／讀者提供
屏東市華正路今天晚間出現薑母鴨逛大街，路人合力花約5分鐘圍捕。圖／讀者提供

動物之家 鴨子 屏東

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