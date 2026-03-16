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影／食材出走中！屏東鴨子逛大街、鑽車底 4路人圍捕才抓到
「誰家的薑母鴨走失了？」屏東市今晚間近8時在華正路突然出現一隻鴨，車輛經過時嚇得閃來閃去，鴨子還一度鑽到車底盤下，4名路人經過合力將逛大街鴨子成功圍堵，一對夫妻將鴨子暫帶回家，並請合力圍捕路人PO在屏東地方社團，請飼主若發現請到大連路領回。
目擊者張小姐說，今晚間近8時，她開車載女兒回家途中，行經華正路，看到一隻鴨在馬路亂竄，她趕緊將汽車停在一旁，跟女兒還有經過一對夫妻，共4人展開圍捕鴨子行動。
「鴨子逛大街！」張小姐說，鴨子在馬路亂竄，嚇得多輛車子閃來閃去，鴨子還一度鑽到車子底盤下，她們四人花約5分鐘，成功圍堵鴨子， 之後夫妻檔暫時將鴨帶回，並請她在屏東的網路社團發文，請飼主若發現到屏東市大連路某處帶回。
屏東縣府農業處動保科說，經檢視畫面逛大街鴨是常見紅面番鴨，也是薑母鴨食材；民眾若撿到動物，可以打1959通報，會有廠商聯繫將動物帶回屏東動物之家。
屏東動物之家不時會出現特殊寵物，特殊寵物有兔子、豬、蛇、雞、羊等，都是民眾在發現後通報。
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