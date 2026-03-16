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中國海警擾金門水域 海巡：毫無意義、徒耗油料
4艘中國海警船今天下午侵擾金門水域，海巡調度巡防艇併行對應。海巡署表示，近期國際原油供應鏈面臨緊迫挑戰，中國海警船編隊航行毫無意義，徒耗油料，應停止侵擾行為。
海洋委員會海巡署金馬澎分署透過新聞稿指出，第十二巡防區今天下午2時許偵獲中國海警船出現於金門周邊海域，立即調動巡防艇前推至限制水域線上部署對應。
金馬澎分署表示，下午2時50分，中國海警「14605」、「14533」、「14603」及「14531」等4艘船編隊航行，自金門外海航近金門南方海域，並自烈嶼南方航入金門水域，巡防艇併航監控並透過中、英文無線電廣播要求海警船轉向航離，中國海警船在巡防艇併航監控下，於下午4時59分航出金門限制水域。
海巡署表示，近期中東情勢緊張，國際原油供應鏈面臨緊迫挑戰，全球能源安全進入高度戒備，中國海警船編隊航行毫無意義，徒耗油料，應停止侵擾行為，為區域和平穩定做出貢獻。金馬澎分署及第十二巡防區將持續強化相關監偵、反應及部署能力，並秉持堅定執法立場周全應對，全力捍衛國家主權，確保海域安全。
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