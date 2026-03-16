中國海警擾金門水域 海巡：毫無意義、徒耗油料

有「社工界金馬獎」之稱的南高屏地區社會工作專業人員表揚，今年3月20日在屏東縣舉行。屏東家扶中心今年入圍兩項，社工師陳彥瑾入圍明日之星個人獎，資深社工師陳聰民入圍年度最佳方案獎。兩人幼年時都曾因家庭困境接受屏東家扶經濟扶助，長大後當社工，盼助人的力量在生命中延續。

2026-03-16 18:01