屏東台鐵舊倉庫活化… 竹田頓物驛3/21開幕 餐飲、住宿、展演一次到位

全台慢活鐵道文化新地標就在屏東縣竹田鄉、竹田車站旁的竹田頓物驛，3月21日開幕，屏東縣政府以「好客・舒活・慢慢走」為理念，將台鐵舊有一、二號倉庫重新活化，融合客家元素、日式生活美學與特色餐飲，邀請旅人走訪竹田，在慢逛、慢食、慢體驗中感受城市魅力。

屏東縣府客家事務處表示，延續竹田鐵道歷史與木構建築風貌，從空間改造重新賦予老倉庫新生命。一號倉庫1樓規畫多功能展演空間，可舉辦講座、藝文展覽及中型展演活動，並引進在地伴手禮品牌與獨立書坊，打造如同「竹田大客廳」公共空間，旅客到訪竹田頓物驛，就能獲得在地特色與文化資訊。

一號倉庫2樓打造60席風格餐廳，由專業主廚團隊設計「客家風味日式套餐」，以屏東在地農產、當季食材入菜，推出客家九品封肉、檸檬椒鹽鯖魚與麻奶客家豚等多樣料理，現場同步亮相客家特色「竹田鐵道弁當」，展現慢食文化深度與質感。

客務處指出，竹田鄉是全台少數獲國際認證慢城之一，鼓勵旅客深度旅遊、放慢腳步感受慢活城市，二號倉庫有40床背包客旅宿區，採膠囊旅館與榻榻米設計，設獨立盥洗空間與交誼區，鎖定背包客、自行車旅人及青年族群，期望延長旅客停留時間，帶動周邊觀光發展，串聯六堆文化觀光的重要節點。

受矚目亮點之一，由原木造建築整修打造「日式榻榻米獨棟別墅」，空間採沉浸式日式設計風格，設有獨立衛浴與專屬庭院，旅客入住後，可在庭院綠意與鐵道風景交織的環境中放鬆身心，空間尺度與光影層次細膩安排，體驗鐵道慢旅時光。

倉庫區面向車站出口處將規畫假日文創市集，在地小農、手作品牌與特色選品，結合小型表演與DIY體驗，讓旅客感受慢逛、慢食、慢體驗的「3慢」旅遊氛圍。

縣府表示，竹田頓物驛整合餐飲、展演、住宿與沉浸式體驗，為老倉庫注入新生命，為六堆觀光帶來新動能，走訪竹田放慢腳步，感受不一樣的鐵道慢旅行。

竹田車站旁台鐵舊一號倉庫，如今打造為竹田頓物驛，一號倉庫內部。圖／屏東縣政府提供

未來周邊規畫假日文創市集。圖／屏東縣政府提供

竹田車站旁台鐵舊一號倉庫，如今打造為竹田頓悟驛，將在3月21日正式營運。圖／屏東縣政府提供

竹田車站旁台鐵舊倉庫一號倉庫（右）、二號倉庫（左）打造為竹田頓物驛，將倉庫重新活化。圖／屏東縣政府提供

日式榻榻米獨棟別墅。圖／屏東縣政府提供