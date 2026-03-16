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從受助到助人 屏東家扶兩社工入圍「社工界金馬獎」

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
南高屏地區社工專業人員表揚大會，屏東家扶中心社工師陳彥瑾（右二）入圍明日之星個人獎，資深社工師陳聰民（左二）入圍年度最佳方案獎。兩人幼年時都曾因家庭困境接受家扶經濟扶助，盼助人力量在生命中延續。圖／屏東家扶中心提供
南高屏地區社工專業人員表揚大會，屏東家扶中心社工師陳彥瑾（右二）入圍明日之星個人獎，資深社工師陳聰民（左二）入圍年度最佳方案獎。兩人幼年時都曾因家庭困境接受家扶經濟扶助，盼助人力量在生命中延續。圖／屏東家扶中心提供

有「社工金馬獎」之稱的南高屏地區社會工作專業人員表揚，今年3月20日在屏東縣舉行。屏東家扶中心今年入圍兩項，社工師陳彥瑾入圍明日之星個人獎，資深社工師陳聰民入圍年度最佳方案獎。兩人幼年時都曾因家庭困境接受屏東家扶經濟扶助，長大後當社工，盼助人的力量在生命中延續。

入圍「明日之星」個人獎屏東家扶社工師26歲陳彥瑾，投入社工一年多，服務逾65戶偏鄉家庭與100名以上兒少，服務範圍在幅員遼闊的恆春半島，許多家庭分散山區與沿海，交通距離遠、資源取得不易。

每趟訪視需長時間奔波，陳彥瑾在烈日、豪雨或強勁落山風往返，確保需要幫助家庭不被遺漏。陳彥瑾分享，有次深夜，一名孩子因家庭衝突感到害怕無助，第一時間打電話向她求助。她在電話中安撫孩子情緒，她深知，社工不只是提供服務，在困難時刻是孩子可以依靠大人，建立信任感，來自每次耐心傾聽與陪伴。

入圍「年度最佳方案獎」的「青年自立釣竿方案—給你魚吃，不如教你如何釣魚」，由資深社工師36歲陳聰民承辦，邁入第五年。陳聰民童年時家庭曾接受屏東家扶扶助，家中四兄弟，他與其中一名三胞胎手足陳聰吉都成為家扶中心社工師。陳聰民也是屏東家扶第六屆「青年自立釣竿方案」的學員之一，從當年參與者到成為方案承辦社工，他將自己的成長經驗轉化為陪伴的力量。

屏東家扶指出，該方案已辦理22年，陪伴近300名弱勢大專青年探索自我興趣、價值與未來方向。不同於一次性補助或短期支持，從團體課程、行動學習到自我探索歷程，讓青年在被支持環境練習表達、理解他人，逐步培養溝通、人際互動與團隊合作，建立未來生活挑戰信心與勇氣。

屏東家扶主任黃朝宗說，社工的工作不在鎂光燈下，而是在偏遠道路奔波、深夜電話響起時即時回應與一次次走進家庭陪伴與關懷。從曾被幫助孩子，成為幫助他人的社工，兩人象徵著助人力量傳承。屏東家扶持續深耕偏鄉，陪伴更多孩子與青年走過困境，為他們的人生帶來更多希望與可能。

屏東 金馬獎 社工

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