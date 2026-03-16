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台大醫接任高雄民生醫院長 王振源：打造最佳社會實踐醫院
高雄市立民生醫院今天舉行新任院長王振源布達暨宣誓典禮，他致詞時宣誓將以強化急重症量能、深化教研及組織優化三大方向推動醫院整體發展。衛生局長黃志中說，新任院長從台大南下承接重任表達歡迎及感謝，期勉能將醫學中心等級厚實醫療品質與管理經驗，引領升級轉型為區域教學醫院。
升任院長宣誓就職儀式上，現場多位貴賓蒞臨，共同見證民生醫院邁向升級轉型重要里程碑，王振源致詞時表示，推動院務首先為強化急重症醫療量能，以提升為具備「中度級急救責任醫院」能力為首要目標，完善急救與重症照護體系。
其次為深化教學與研究發展，積極培育在地醫療專業人才，逐步朝區域教學醫院目標邁進，此外推動組織優化與數位治理，強化內部稽核機制與病人安全文化，提升營運效率與醫療品質，建構更具韌性的醫療服務體系。
王振源說，民生醫院願景為台灣最佳社會實踐醫院，未來將持續秉持守護市民健康使命，提供安全、優質且可近的醫療照護服務，打造更具韌性的醫療體系。
王振源台大醫學系學士、台大臨床醫學研究所博士，具備內科、胸腔及重症醫學等多項專科證書，不僅是肺部感染症與肺結核權威，更擔任國際抗癆暨肺疾聯盟（IUATLD）亞太區主席，同時也是台大醫學院內科教授，學術與臨床資歷深厚，專業地位備受肯定。
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