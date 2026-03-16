快訊

羅志祥驚傳請辭「綜藝OK啦」 中天證實節目暫停錄製

竹科台電變電所起火原因出爐 廠內設備更新施工釀火災

竹科變電所設備測試發生火警 台電：未造成停電、原因調查中

聽新聞
0:00 / 0:00

台大醫接任高雄民生醫院長 王振源：打造最佳社會實踐醫院

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
台大胸腔科名醫王振源接任民生醫院長一職。圖／高雄市衛生局提供
台大胸腔科名醫王振源接任民生醫院長一職。圖／高雄市衛生局提供

高雄市立民生醫院今天舉行新任院長王振源布達暨宣誓典禮，他致詞時宣誓將以強化急重症量能、深化教研及組織優化三大方向推動醫院整體發展。衛生局長黃志中說，新任院長從台大南下承接重任表達歡迎及感謝，期勉能將醫學中心等級厚實醫療品質與管理經驗，引領升級轉型為區域教學醫院。

升任院長宣誓就職儀式上，現場多位貴賓蒞臨，共同見證民生醫院邁向升級轉型重要里程碑，王振源致詞時表示，推動院務首先為強化急重症醫療量能，以提升為具備「中度級急救責任醫院」能力為首要目標，完善急救與重症照護體系

其次為深化教學與研究發展，積極培育在地醫療專業人才，逐步朝區域教學醫院目標邁進，此外推動組織優化與數位治理，強化內部稽核機制與病人安全文化，提升營運效率與醫療品質，建構更具韌性的醫療服務體系。

王振源說，民生醫院願景為台灣最佳社會實踐醫院，未來將持續秉持守護市民健康使命，提供安全、優質且可近的醫療照護服務，打造更具韌性的醫療體系。

王振源台大醫學系學士、台大臨床醫學研究所博士，具備內科、胸腔及重症醫學等多項專科證書，不僅是肺部感染症與肺結核權威，更擔任國際抗癆暨肺疾聯盟（IUATLD）亞太區主席，同時也是台大醫學院內科教授，學術與臨床資歷深厚，專業地位備受肯定。

照護體系 醫學中心 台大

延伸閱讀

院長講堂／朴子醫院院長曹承榮 期許打造社區好醫院

台大胸腔科教授王振源接掌民生醫院 推動升級轉型為區域教學醫院

相關新聞

小港機場停車場違停多 民航局祭強制拖吊、移置費1000元也沒用

高雄機場運量回升，陸續開設新航線航點，但國際航廈前停車場卻一位難求，駕駛違停在非車格區，也有大量接送車輛臨停在場內、占據車道，影響停車動線，接近航廈出口處有大量車輛並排違停，民航局今年1月雖祭出違停拖吊且「移置費1000元」重罰，但成效有限，亂象仍未減。

台大醫接任高雄民生醫院長 王振源：打造最佳社會實踐醫院

高雄市立民生醫院今天舉行新任院長王振源布達暨宣誓典禮，他致詞時宣誓將以強化急重症量能、深化教研及組織優化三大方向推動醫院整體發展。衛生局長黃志中說，新任院長從台大南下承接重任表達歡迎及感謝，期勉能將醫學中心等級厚實醫療品質與管理經驗，引領升級轉型為區域教學醫院。

公醫治理再升級 急重症專家黃豐締接任高雄聯醫院長

高雄市立聯合醫院啟動新一波醫療布局，今舉行新任院長宣誓就職典禮，原院長馬光遠屆齡退休，由原市立民生醫院院長黃豐締接任，未來市府與院方將借重其長期累積的醫療專業與醫院治理經驗，深化聯合醫院與高雄榮民總醫院間的合作機制，提升區域醫療服務量能。

影／新市鎮開發案毀糖廠森林？橋頭17里長挺開發大遊行槓上環團

橋頭新市鎮第三期開發案變更建地，當地17里長為此槓上環團，要求加速開發，今號召近百位居民於興糖國小前集結，力挺新市鎮三期開發，沿著預計開闢的1-1計畫道路路線遊行，籲加速推動開發，改善交通瓶頸，帶動產業發展，頗有與環團將在3月21日舉辦守護糖廠森林千人健走活動互別苗頭的意味。對此，環團回應，並非反對開發，主張重新檢討都市規劃，讓1-1改道留下大面積綠地。

後摩爾定律時代 陳其邁盼建置矽光子亞利桑那高雄中心

高雄市長陳其邁美國時間14日率團訪問亞利桑那大學，聚焦「矽光子」前瞻技術的跨國產學合作，隨行的中山大學提出成立「矽光子亞利桑那高雄中心」構想，期望整合台美學界與產業資源，協助高雄在「後摩爾定律」時代的半導體競爭中搶得先機。

帶小孩到高雄寫生、聽草地音樂會 女性主導權高於男性

高雄市府與鴻海合作開發「高雄數位市民活動報名系統」，除原有行前預約及快速通關功能外，今年新增活動前提醒等項服務。歷經冬日遊樂園寫生比賽與228草地音樂會等活動操作發現，活動報名通常由女性主導，冬日遊樂園的外縣市報名比例近25％、228草地音樂會50歲以上市民報名比例達33％。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。