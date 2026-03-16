台大醫接任高雄民生醫院長 王振源：打造最佳社會實踐醫院

橋頭新市鎮第三期開發案變更建地，當地17里長為此槓上環團，要求加速開發，今號召近百位居民於興糖國小前集結，力挺新市鎮三期開發，沿著預計開闢的1-1計畫道路路線遊行，籲加速推動開發，改善交通瓶頸，帶動產業發展，頗有與環團將在3月21日舉辦守護糖廠森林千人健走活動互別苗頭的意味。對此，環團回應，並非反對開發，主張重新檢討都市規劃，讓1-1改道留下大面積綠地。

2026-03-16 12:52