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公醫治理再升級 急重症專家黃豐締接任高雄聯醫院長

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
急重症專家黃豐締（左）接任聯醫院長，右為高雄市衛生局長黃志中。圖／高雄市立聯合醫院提供
急重症專家黃豐締（左）接任聯醫院長，右為高雄市衛生局長黃志中。圖／高雄市立聯合醫院提供

高雄市立聯合醫院啟動新一波醫療布局，今舉行新任院長宣誓就職典禮，原院長馬光遠屆齡退休，由原市立民生醫院院長黃豐締接任，未來市府與院方將借重其長期累積的醫療專業與醫院治理經驗，深化聯合醫院與高雄榮民總醫院間的合作機制，提升區域醫療服務量能。

黃豐締畢業於高雄醫學大學醫學系，取得國立中山大學生物科學系碩士學位，專長涵蓋泌尿外科、急診醫學、外傷醫學與災難醫學，長期深耕急重症與災害應變領域。

醫療生涯多在高雄榮民總醫院歷練，曾擔任外傷醫學科主任、急診部主任與醫務科主任等職務，之後轉任高雄市立民生醫院副院長及院長，累積完整的臨床與醫院管理經驗。

黃豐締任內推動醫院升級為具備中度級急救責任醫院能力的地區教學醫院，同時積極促成與台灣大學與中山大學的三方醫療合作，強化教學與研究能量。

院務治理方面，他導入ESG與組織治理改革，推動病歷數位化與精準醫療流程優化，提升醫療效率與透明度，並帶領團隊發展「社區導向、職場整合」的健康照護模式，將醫療服務延伸至前鎮科技產業園區，相關成果也多次獲得SNQ國家品質標章肯定。

市立聯合醫院2024年起採「公公協力」模式，由高雄榮民總醫院參與營運管理，成為地方公立醫院導入醫學中心資源的創新嘗試，這項模式的核心，是在維持公辦公營醫院公共衛生與緊急應變任務的同時，引入醫學中心的醫療品質與管理經驗。

隨著黃豐締接任院長，聯合醫院未來也將進一步整合榮總醫療資源與專業人才，強化急重症醫療服務量能，並透過制度與流程優化，提升整體醫療服務品質，未來以病患需求為核心，打造更具效率與可近性的醫療照護體系，為市醫體系注入新的發展動能。

中山大學 醫院 醫學中心

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