小港機場停車場違停多 民航局祭強制拖吊、移置費1000元也沒用

高雄機場運量回升，陸續開設新航線航點，但國際航廈前停車場卻一位難求，駕駛違停在非車格區，也有大量接送車輛臨停在場內、占據車道，影響停車動線，接近航廈出口處有大量車輛並排違停，民航局今年1月雖祭出違停拖吊且「移置費1000元」重罰，但成效有限，亂象仍未減。

高雄機場內有3處汽車停車場，分別在國內航廈對面、國際航廈對面和國際航廈出口左側，共1198格車位，費率為前半小時小型車免費、大型車50元，一小時後以每30分鐘為單位，小型車15元、大型車25元，當日最高收費為小型車240元、大型車475元。

高雄機場去年旅客量達575萬人次，較前年成長24％，各航空公司積極拓點，去年累積33處境外航點、每週飛航398班以上，運量恢復至疫情前，但國際航廈前汽車停車場卻一位難求，有民眾目擊場內道路有整排違停車輛，車輛佔據車道，影響行車動線，阻擋車輛駛入。

為解決違停亂象，高雄航空站今年1月掛設牌面「違停拖吊，移置費1000元」，禁止駕駛在非車格區和車道動線停車，違者拖吊移置，需至2號出口繳納現金，呼籲無車位時應排隊等候入場，或到國內線停車場停放，今年截至目前已移置64台。

不過記者近日直擊，國際航廈前汽車停車場平日仍爆滿，許多車主在場內繞行許久，有駕駛索性停入未畫設車格區，例如封鎖圍欄旁閒置地、臨近捷運出入口路邊和身障停車格旁空地，甚至有連續4輛轎車違停路邊，且違規臨停接送狀況也很普遍，車輛占據鄰近航廈出入口道路。

議員李順進表示，高雄機場停車位長期不足，東南側正興建停車塔，但預計要2年才能啟用，民眾臨停占據道路，易發生車禍糾紛。旅行社業者表示，機場停車位少，且停車一天240元，出國5天就要1200元，建議多使用機場接送服務。

一名在機場工作的民眾表示，國際線停車位常爆滿，車格不夠用，尤其未來航廈啟動擴建，工程車輛也會使用車位，停車問題會加劇，「看過很多人等不下去，又開車回家的」，建議開車族群至少提早2.5至3小時抵達機場，以防無法停車等交通狀況。

高雄航空站表示，機場停車位有限，隨著旅客量回升，建議搭機旅客搭乘大眾工具，避免因等候停車位延誤搭機時間，如有長期停放需求，機場外有2處接駁停車場，捷運沿線也有停車場可供轉乘，本站會加強管理停車秩序、實施拖吊；若有接送需求，航廈路緣前均開放人等車，但不得車等人，停車場內實施30分鐘內免收費，接送者可於停車場內接載，但仍需合法停靠。

高雄機場國際航廈前停車場因一位難求，常有違停車輛阻擋動線，臨停接送車輛也不願駛入車格，造成停車場內亂象頻出。記者宋原彰／攝影

高雄機場國際航廈前停車場因一位難求，常有違停車輛阻擋動線，臨停接送車輛也不願駛入車格，造成停車場內亂象頻出。記者宋原彰／攝影

高雄機場國際航廈前停車場因一位難求，常有違停車輛阻擋動線，臨停接送車輛也不願駛入車格，造成停車場內亂象頻出。記者宋原彰／攝影