高雄市府今年度擬追加14.2億元預算 高市議會同意變更議程

高雄車站完工後由環球百貨公司得標，將打造大型購物商場，車站北側廣場率先打造成70坪「街舞練習空間」，多組鏡面牆和插座讓年輕人能免費練舞，目前採隨到即用、無需預約；但專家點出，台灣雖有不少公眾場域設置練舞區經驗，但新加坡海灣舫地鐵站近日卻因為設置鏡面牆，導致練舞民眾擋住通勤動線而頻遭檢舉，高雄車站未來成效值得關注。

2026-03-16 11:29