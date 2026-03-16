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高雄市府今年度擬追加14.2億元預算 高市議會同意變更議程

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市議會今天下午召開程序委員會，同意變第7次定期大會議事日程表草案。圖／高市議會提供
高雄市議會今天下午召開程序委員會，同意變第7次定期大會議事日程表草案。圖／高市議會提供

為推動國中小學生營養午餐免費及敬老卡加碼政策，高市府主計處提出第一次追加（減）預算案及單位預算案，擬追加14億2326萬8千元預算。高市議會表示，今天下午通過修正變更議事日程表草案，5月6日聽取市府施政計畫及115年總預算第一次追加（減）預算案編制經過。

高市議會今天下午召開第4屆第20次程序委員會議，議長康裕成主持，副議長曾俊傑及江瑞鴻、黃香菽、陳幸富、李喬如、陳明澤等議員出席討論。

在程序委員會委員無異議下，議長康裕成敲槌同意28案市府提案，另因應中央增加核定115年度普通統籌分配稅及高雄市房屋稅收入增加，並推動各項利民福祉計畫，市府主計處提出115年度高雄市總預算第一次追加（減）預算案及單位預算案，歲入追加14億2326萬8千元，歲出追加14億2326萬8千元。

高市議會指出，因應第一次追加（減）預算案審議，程序委員會同意變第7次定期大會議事日程表草案，將於5月6日議程聽取市府施政計畫及115年總預算第一次追加（減）預算案編制經過，5月27日變更為二、三讀會，增加審議預算案。

高雄市議會第4屆第7次定期大會預計3月27日報到，3月30日開幕，3月31日及4月1日進行市長施政報告與質詢。

營養午餐 總預算 康裕成

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