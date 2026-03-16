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屏東竹田頓物驛3/21開幕 台鐵舊倉庫注入新元素

中央社／ 屏東縣16日電

屏東縣政府活化台鐵舊有一、二號倉庫，融合客家元素、日式生活美學與在地特色餐飲，打造慢活鐵道文化新地標竹田頓物驛，將在21日開幕，邀請民眾感受城市魅力。

縣府今天的新聞稿表示，為延續竹田深厚鐵道歷史與木構建築風貌，透過空間改造重新賦予老倉庫嶄新生命，其中一號倉庫1樓規劃多功能展演空間，可舉辦講座、藝文展覽及中型展演活動，並引進在地伴手禮品牌與獨立書坊，打造如同「竹田大客廳」的公共空間，讓旅客到訪竹田頓物驛，就能獲得在地相關特色與文化資訊。

一號倉庫2樓則打造風格餐廳，由專業主廚團隊設計「客家風味日式套餐」，以屏東在地農產、當季食材入菜，推出客家九品封肉、檸檬椒鹽鯖魚與麻奶客家豚等多樣料理，現場也將同步亮相客家特色「竹田鐵道弁當」，展現慢食文化的深度與質感。

縣府客家事務處提及，竹田為全台少數獲國際認證的慢城之一，為鼓勵旅客深度旅遊、放慢腳步，二號倉庫規劃40床背包客旅宿區，採膠囊旅館與榻榻米設計，設有獨立盥洗空間與交誼區，鎖定背包客、自行車旅人及青年族群，期望延長旅客停留時間，帶動周邊觀光發展，成為串聯六堆文化觀光的重要節點。

客務處表示，竹田頓物驛整合餐飲、展演、住宿與沉浸式等多元體驗，不僅為老倉庫注入新生命，更為六堆觀光帶來嶄新動能，邀請民眾走訪竹田，感受不一樣的鐵道慢旅行。

客家

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