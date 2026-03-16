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聚和國際進駐屏科 周春米：屏東產業注入新動能

中央社／ 屏東縣16日電

聚和國際進駐屏東科學園區今天動土，屏東縣長周春米表示，聚和國際在生物緩衝劑市場中，為全球指標供應商，將為屏東產業發展注入新動能。

屏東科學園區繼民國113年8月由首家進駐廠商宇晨材料股份有限公司動土後，今天迎來第2家廠商聚和國際股份有限公司動土，屏東縣長周春米、聚和國際董事長郭聰田、國科會南科管理局長鄭秀絨出席儀式，共同執鏟祈福。

周春米會中表示，聚和國際在生物緩衝劑市場中，為全球前2的指標供應商，此次斥資新台幣約50億元，分階段在屏東打造占地約6公頃的生產基地，未來完工投產後，產能預計可提升至2倍以上。這不僅代表企業對產業前景的信心，也象徵台灣在高階生技關鍵材料領域的重要實力，同時能讓屏東在生技產業走向國際，也為屏東產業發展注入新的成長動能。

郭聰田表示，聚和國際是多元性科技廠商，屏東園區以生物科技產業領域為主，希望在未來幾年成為全世界各大藥廠的重要供應鏈，讓台灣和屏東發光發亮。

鄭秀絨提到，屏東科學園區目前核定6家廠商進駐，已有宇晨材料與聚和國際動土，同在園區內的半導體供應鏈專區，預計在今年6月由台積電率領7家廠商舉行聯合動土儀式；另外，園區廠辦大樓預計明年底完工，可提供中小型科技廠商進駐，期盼成為創新多元的園區。

屏東縣政府城鄉發展處表示，近年來多項重大政策相繼落腳屏東，包括行政院「大南方新矽谷計畫」、全台首座國家級火箭發射場域選定屏東縣滿州鄉九棚村、屏東科學園區成為全台首座「半導體供應鏈專區」等，在這樣的發展契機下，已從交通、人才及居住與生活機能等方面打造更完善的投資環境，吸引更多優質企業進駐。

生技產業 國科會 屏東

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