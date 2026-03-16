影／新市鎮開發案毀糖廠森林？橋頭17里長挺開發大遊行槓上環團

橋頭新市鎮第三期開發案變更建地，當地17里長為此槓上環團，要求加速開發，今號召近百位居民於興糖國小前集結，力挺新市鎮三期開發，沿著預計開闢的1-1計畫道路路線遊行，籲加速推動開發，改善交通瓶頸，帶動產業發展，頗有與環團將在3月21日舉辦守護糖廠森林千人健走活動互別苗頭的意味。對此，環團回應，並非反對開發，主張重新檢討都市規劃，讓1-1改道留下大面積綠地。

到場力挺支持開發案的市議員林志誠指出，橋頭已進入發展關鍵期，國土署規劃的1-1道路是串聯國道交流道與橋頭科學園區、市中心重要聯外道路，環團卻引用不明來源數據，指稱道路開闢將造成上百公頃森林砍伐，並引發淹水疑慮。

林志誠表示，經向台糖與水利局等相關單位了解，實際開發區域多為既有墳墓區塊，原本即屬都市計畫道路用地，並無所謂大規模伐林問題，排水也經專業評估，沒有淹水之虞，盼中央重視地方意見，盡速將道路納入優先開發期程，加速推動建設。

橋南里長蘇道明表示，三期開發案由內政部國土管理署主政推動，高市府不須負擔開發經費，未來可取得逾20公頃的1-1計畫道路、約15公頃滯洪池公園，及總計超過60公頃公共設施與用地，開發案可完善道路、排水與生活機能，讓橋頭形成宜居宜商的發展基地，並為地方未來數十年發展奠定基礎。

蘇道明強調，橋頭科學園區產業進駐，區域交通需求快速增加，目前園區車流主要由橋南路銜接通燕路進出，但兩條道路原本路寬僅約10公尺，園區開發後交通量暴增，上下班時段壅塞明顯，居民連進出家門都困難，交通事故與道路設施損壞也頻頻發生。

他說，橋頭新市鎮計畫已推動近30年，如今三期開發終於露出曙光，「沒有三期，橋科變死期」，若交通與生活機能無法同步提升，恐影響橋科產業發展與招商條件。

中崎里長蘇招治說，橋科車輛進入社區造成交通壅塞，也影響居民上下班、學通上下學安全，未來1-1計畫道路將串聯橋科、橋科實驗中學與楠梓產業園區，並連接橋頭新市鎮與既有聚落，將是橋頭發展重要交通動脈，應加速完成道路開闢。

森林城市協會理事長莊傑任表示，橋頭新市鎮一期約90公頃建地至今仍有大片閒置，橋頭糖廠周邊更有約300公頃建地尚未開發，加上少子化愈來愈嚴峻，若再新增開發面積，恐造成土地過度供給。

橋頭糖廠周邊約180公頃森林，對北高雄空氣品質與防洪具有重要功能，不僅是典寶溪流域的天然滯洪區，也具備文化、觀光與生態價值，他主張仿效中央公園或澄清湖城市綠地模式，打造180公頃橋頭糖廠森林公園。

針對里長主張沿用33年前規劃的1-1道路穿越糖廠森林，莊傑任建議，改以經武路、芎林路與既有道路串聯橋科，以繞道方式改善交通，同時保留糖廠森林與宿舍區老樹群。他強調，環團並非反對城市發展，而是認為33年前的都市計畫已過時，應全面重新檢討，才能兼顧交通、環境與城市永續。

橋頭區居民今天發起力挺新市鎮開發大遊行。記者郭韋綺／攝影

橋頭區里長聯誼會17名里長率領近百位居民發起力挺新市鎮開發大遊行。記者郭韋綺／攝影

橋頭區居民今天發起力挺新市鎮開發大遊行。記者郭韋綺／攝影