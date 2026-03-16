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後摩爾定律時代 陳其邁盼建置矽光子亞利桑那高雄中心

聯合報／ 記者郭韋綺徐白櫻／高雄報導
高雄市長陳其邁率市府團隊與中山大學代表拜會亞利桑那大學拜會，前排由左至右為中山大學電機系主任謝耀慶、高雄市長陳其邁、亞利桑那大學研究與合作事務資深副校長托馬斯・迪亞斯・德拉魯比亞、亞利桑那大學光學科學學院院長布萊恩・安德森。圖／高雄市政府提供
高雄市長陳其邁率市府團隊與中山大學代表拜會亞利桑那大學拜會，前排由左至右為中山大學電機系主任謝耀慶、高雄市長陳其邁、亞利桑那大學研究與合作事務資深副校長托馬斯・迪亞斯・德拉魯比亞、亞利桑那大學光學科學學院院長布萊恩・安德森。圖／高雄市政府提供

高雄市長陳其邁美國時間14日率團訪問亞利桑那大學，聚焦「矽光子」前瞻技術的跨國產學合作，隨行的中山大學提出成立「矽光子亞利桑那高雄中心」構想，期望整合台美學界與產業資源，協助高雄在「後摩爾定律」時代的半導體競爭中搶得先機。

陳其邁表示，全球半導體產業正邁入後摩爾定律時代，因應人工智慧高速運算，「矽光子」帶來的光電異質整合被視為突破資料傳輸頻寬瓶頸的關鍵技術。高雄發展半導體產業，不僅追求製程領先，更要前瞻布局下一世代科技制高點。

陳其邁說，台積電先進製程落腳高雄，加上日月光先進封裝優勢與AMD 的矽光子研發能量，高雄已具備發展相關技術的完整產業生態。此次促成中山與亞利桑那大學兩校合作，即希望高雄研發能量與全球知名「光學之谷」實質對接，打造跨國半導體生態系。

亞歷桑那大學資深副校長Tomas Diaz de la Rubia 表示，亞利桑那大學長期推動前瞻科研與產業應用結合，並與台積電、英特爾等國際企業保持合作。台灣在全球半導體供應鏈中扮演關鍵角色，高雄亦積極建構完整半導體產業體系，未來期待透過產官學合作深化與高雄交流，推動半導體製造創新。

亞利桑那大學光學科學學院院長 Brian Anderson 指出，亞歷桑那大學為美國三大光學研究中心之一，研究領域涵蓋量子奈米光子學及半導體矽光子等，並將光學技術延伸至半導體前沿應用。光學科學學院教授 Nasser Peyghambarian 則提出SPARK構想，主張採取「企業聯合出題、跨國學界解題」合作模式，讓學術研究能直接對接產業需求。

隨團的工業技術研究院產科國際所研究總監楊瑞臨指出，光電異質整合與矽光子技術已成為下一世代半導體發展的重要趨勢，不僅在人工智慧與高速運算領域扮演關鍵角色，未來亦可延伸至智慧交通、健康醫療與網路安全等應用市場。

中山大學校長李志鵬表示，未來將透過研究計畫、師生交流與產學合作等多元管道，培育具國際視野的科技人才，配合高雄半導體產業發展策略，為產業升級與城市創新注入動能。

高雄市長陳其邁率市府團隊與中山大學代表，深入全球光學研究殿堂亞利桑那大學拜會。圖／高雄市政府提供
高雄市長陳其邁率市府團隊與中山大學代表，深入全球光學研究殿堂亞利桑那大學拜會。圖／高雄市政府提供

高雄市長陳其邁期望與亞利桑那大學共同推動光學及矽光子人才培育，提升城市在全球科技版圖的競爭力。圖／高雄市政府提供
高雄市長陳其邁期望與亞利桑那大學共同推動光學及矽光子人才培育，提升城市在全球科技版圖的競爭力。圖／高雄市政府提供

矽光子 台積電 產學合作 陳其邁 半導體 高雄

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