後摩爾定律時代 陳其邁盼建置矽光子亞利桑那高雄中心

高雄市長陳其邁美國時間14日率團訪問亞利桑那大學，聚焦「矽光子」前瞻技術的跨國產學合作，隨行的中山大學提出成立「矽光子亞利桑那高雄中心」構想，期望整合台美學界與產業資源，協助高雄在「後摩爾定律」時代的半導體競爭中搶得先機。

陳其邁表示，全球半導體產業正邁入後摩爾定律時代，因應人工智慧高速運算，「矽光子」帶來的光電異質整合被視為突破資料傳輸頻寬瓶頸的關鍵技術。高雄發展半導體產業，不僅追求製程領先，更要前瞻布局下一世代科技制高點。

陳其邁說，台積電先進製程落腳高雄，加上日月光先進封裝優勢與AMD 的矽光子研發能量，高雄已具備發展相關技術的完整產業生態。此次促成中山與亞利桑那大學兩校合作，即希望高雄研發能量與全球知名「光學之谷」實質對接，打造跨國半導體生態系。

亞歷桑那大學資深副校長Tomas Diaz de la Rubia 表示，亞利桑那大學長期推動前瞻科研與產業應用結合，並與台積電、英特爾等國際企業保持合作。台灣在全球半導體供應鏈中扮演關鍵角色，高雄亦積極建構完整半導體產業體系，未來期待透過產官學合作深化與高雄交流，推動半導體製造創新。

亞利桑那大學光學科學學院院長 Brian Anderson 指出，亞歷桑那大學為美國三大光學研究中心之一，研究領域涵蓋量子奈米光子學及半導體矽光子等，並將光學技術延伸至半導體前沿應用。光學科學學院教授 Nasser Peyghambarian 則提出SPARK構想，主張採取「企業聯合出題、跨國學界解題」合作模式，讓學術研究能直接對接產業需求。

隨團的工業技術研究院產科國際所研究總監楊瑞臨指出，光電異質整合與矽光子技術已成為下一世代半導體發展的重要趨勢，不僅在人工智慧與高速運算領域扮演關鍵角色，未來亦可延伸至智慧交通、健康醫療與網路安全等應用市場。

中山大學校長李志鵬表示，未來將透過研究計畫、師生交流與產學合作等多元管道，培育具國際視野的科技人才，配合高雄半導體產業發展策略，為產業升級與城市創新注入動能。

高雄市長陳其邁率市府團隊與中山大學代表，深入全球光學研究殿堂亞利桑那大學拜會。圖／高雄市政府提供