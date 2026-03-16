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帶小孩到高雄寫生、聽草地音樂會 女性主導權高於男性

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄報導
高市研考會推動「高雄數位市民活動報名系統」，透過數據觀察顯示，活動報名通常都是由女性主導。圖／高市府提供
高市研考會推動「高雄數位市民活動報名系統」，透過數據觀察顯示，活動報名通常都是由女性主導。圖／高市府提供

高雄市府與鴻海合作開發「高雄數位市民活動報名系統」，除原有行前預約及快速通關功能外，今年新增活動前提醒等項服務。歷經冬日遊樂園寫生比賽與228草地音樂會等活動操作發現，活動報名通常由女性主導，冬日遊樂園的外縣市報名比例近25％、228草地音樂會50歲以上市民報名比例達33％。

2026冬日遊樂園落幕在月初落幕，23天活動累計731萬人次參與，除觀光局掌握春節旅館住房率之外，系列活動之一的冬日遊樂園寫生比賽透過數位市民活動系統報名，研考會發現，冬日遊樂園的外縣市報名比例近25％，燈會活動確實吸引不少外縣市遊客。

研考會說明，以寫生比賽為例，數位市民活動報名系統規畫線上預約與快速報到，可於行前完成報名並於現場快速通關免排隊，整體活動報名人數較去年大幅提升兩成。此外，系統新增的「行前通知」與「現場即時報名」功能，透過活動前推播提醒，有效提升報到率，約八成報名民眾完成報到。

研考會主委陳博洲指出，透過數據觀察顯示，活動報名由女性主導，地緣距離是參與的重要因素，另外觀察個別活動發現，冬日遊樂園的外縣市報名比例近25％，有效帶動高雄的城市觀光。228草地音樂會50歲以上市民報名比例達33％，顯示高齡族群對數位服務有不錯的接受度。

「用數字談治理，用數位想應用。」陳博洲強調，數位報名系統提供便民的數位應用，累積數據也有助於活動籌備及後續優化，市府持續透過公私協力的方式推動智慧城市，並評估導入更多面向的數位應用；「2026高雄智慧城市展」3月20日起在高雄展覽館開幕，會場內將有相關展示，歡迎市民參觀。

高雄市政府與鴻海合作開發「高雄數位市民活動報名系統」，內容持續優化，新增活動前提醒等項服務。圖／高市府提供
高雄市政府與鴻海合作開發「高雄數位市民活動報名系統」，內容持續優化，新增活動前提醒等項服務。圖／高市府提供

活動 鴻海 觀光局 遊樂園 高雄

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