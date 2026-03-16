高雄車站設鏡面牆打造「免費練舞室」 專家參考外國經驗：值得討論

高雄車站完工後由環球百貨公司得標，將打造大型購物商場，車站北側廣場率先打造成70坪「街舞練習空間」，多組鏡面牆和插座讓年輕人能免費練舞，目前採隨到即用、無需預約；但專家點出，台灣雖有不少公眾場域設置練舞區經驗，但新加坡海灣舫地鐵站近日卻因為設置鏡面牆，導致練舞民眾擋住通勤動線而頻遭檢舉，高雄車站未來成效值得關注。

環球購物中心承租高雄車站下沉式廣場後，正式取名為「新高埕」，呼應過往時代印記和車站建築脈絡，「埕」象徵台灣人家門前可團聚交流的開闊場域，近期已舉辦文創市集、恐龍主題場域、年節系列等活動，近日則在70坪的北側廣場設置多面鏡面牆，並裝設舞蹈地墊、插座，免費開放喜愛跳舞的年輕人使用，已在15日正式啟用。

不少青年舞蹈團體對於車站大廳廣闊空間讚譽有加，但因租借並非採預約制度，而是「先搶先贏」，擔心會遭部分團體霸佔場地。對此，環球百貨回應，場地已有公告禁止以物品占位、禁止商業教學行為等規範，並有專人在場維持秩序，剛啟用階段會先觀察使用情形，後續不排除導入預約登記制度等方式加強管理，兼顧公平使用與場地活化。

比照新加坡經驗，新加坡海灣舫地鐵站（Bayfront Station）連接旅遊區濱海灣（Gardens by the Bay），走廊也裝置了一列全身鏡，因寬敞而吸引許多舞者到場練習，但後續卻遭民眾反對、投訴，因練舞民眾佔據行人通道中央，並將個人物品和椅子放在通道上，嚴重阻礙通勤動線，當局最後只能將走廊鏡面以「磨砂」處理，引來大眾對公共空間討論。

臉書「高雄好過日」表示，當代都市裡許多公共場域商業化後，人們進入空間往往必須消費，也排除某些市民使用可能性，而打造練舞空間，則讓公共空間重新回到自由使用狀態，「當城市核心的公共空間接納非消費性的次文化活動，重新打開了城市空間的可能性」，同時也讓青少年次文化透過公共空間互動，讓不同世代、不同背景的人得以在城市中心交流。

「高雄好過日」表示，新高雄火車站未來能否真正成為城市公共生活的場域，仍有待時間累積民眾自主參與，但練舞區的設置值得期待，足見新火車站的空間潛力。