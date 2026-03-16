星期評論／國際行銷後如何讓小農受益 屏東農業轉型挑戰

屏東縣長周春米連續四年率「屏東隊」參加東京國際食品展，累積訂單的產值有信心可突破百億元，對地方政府而言是成功國際行銷，然而，亮眼訂單未必等於農民收益，第一線的經營困境並未消失，也難受益於農業加工升級、品牌化，是產業結構轉型重要課題。

屏東縣是農業大縣，屏東農林漁牧總產值高居全國第二，僅次於雲林縣，年產值逾六百六十億元，占全台總產值逾百分之十三，是台灣核心的熱帶農業與高經濟價值水產如石斑魚、午仔魚、泰國蝦等生產基地，中央和地方政府持續推動農業品牌與加工升級，農產品從「原料」走向「商品」，例如屏東鳳梨、芒果與芋頭，除鮮果出口，也發展果乾與加工食品，另，農業科技園區不少的食品企業進駐，試圖建立生產到加工完整產業鏈。

屏東農產品今年也進軍日本大型連鎖超市與餐飲通路，品質獲國際市場肯定，然而，亮眼數字背後，第一線農民脫離不了「賣原料」困境，傳統農業依賴批發市場價格，價格波動大，利潤空間有限，農民收入難以穩定，且品牌、加工與國際貿易多掌握在企業或大型合作社手中，小農是否真正能進入產業鏈分享利潤、農業升級是否真正讓基層農民受益？

屏東農業面臨農村人口老化、青年外流，勞動力逐年減少，農地規模零碎，小農經營難以形成規模化生產，也限制品牌與外銷，再加上極端氣候，看天吃飯，遇到颱風帶來的災損，不確定因素都是農業經營一直以來不可抗力變數。

在各縣市爭相將農產外銷國際的趨勢下，屏東若要持續擴大農業價值，國內外穩定的通路不可或缺，更須加強電商平台與冷鏈物流，協助第一線農民接觸市場、開發新興市場，同時結合觀光、文化與地方品牌故事，提升產品附加價值，讓農民真正參與農業升級紅利，才有望轉化為農業長遠發展的動能。