聽新聞
0:00 / 0:00

星期評論／國際行銷後如何讓小農受益 屏東農業轉型挑戰

聯合報／ 本報記者劉星君

屏東縣長周春米連續四年率「屏東隊」參加東京國際食品展，累積訂單的產值有信心可突破百億元，對地方政府而言是成功國際行銷，然而，亮眼訂單未必等於農民收益，第一線的經營困境並未消失，也難受益於農業加工升級、品牌化，是產業結構轉型重要課題。

屏東縣是農業大縣，屏東農林漁牧總產值高居全國第二，僅次於雲林縣，年產值逾六百六十億元，占全台總產值逾百分之十三，是台灣核心的熱帶農業與高經濟價值水產如石斑魚、午仔魚、泰國蝦等生產基地，中央和地方政府持續推動農業品牌與加工升級，農產品從「原料」走向「商品」，例如屏東鳳梨、芒果與芋頭，除鮮果出口，也發展果乾與加工食品，另，農業科技園區不少的食品企業進駐，試圖建立生產到加工完整產業鏈。  

屏東農產品今年也進軍日本大型連鎖超市與餐飲通路，品質獲國際市場肯定，然而，亮眼數字背後，第一線農民脫離不了「賣原料」困境，傳統農業依賴批發市場價格，價格波動大，利潤空間有限，農民收入難以穩定，且品牌、加工與國際貿易多掌握在企業或大型合作社手中，小農是否真正能進入產業鏈分享利潤、農業升級是否真正讓基層農民受益？

屏東農業面臨農村人口老化、青年外流，勞動力逐年減少，農地規模零碎，小農經營難以形成規模化生產，也限制品牌與外銷，再加上極端氣候，看天吃飯，遇到颱風帶來的災損，不確定因素都是農業經營一直以來不可抗力變數。

在各縣市爭相將農產外銷國際的趨勢下，屏東若要持續擴大農業價值，國內外穩定的通路不可或缺，更須加強電商平台與冷鏈物流，協助第一線農民接觸市場、開發新興市場，同時結合觀光、文化與地方品牌故事，提升產品附加價值，讓農民真正參與農業升級紅利，才有望轉化為農業長遠發展的動能。

農業 屏東 加工食品 農產品 周春米 東京

延伸閱讀

陸衝刺AI＋農業 台灣政府不該落後

中央地方齊心 台東山漾冷鏈加工場助農穩價增值

相關新聞

恆春出火地景改造 正反看法引起論戰

屏東恆春知名地景「出火」地區過去乏人管理，衍生攤販聚集、民眾擅闖烤肉等亂象，縣府接管並斥資二．六億元打造地質公園，以環型水池泥圈圍住出火地景，上月開幕後正反兩極論戰，環團批評「很荒謬」，但有人認為防止遊客進入出火區效果較好。

廣角鏡／萬丹森林公園啟用 3千人動起來

屏東縣萬丹森林公園昨熱鬧啟用，一早逾三千人參與健行感受步道森林芬多精，下午則在有氧天王潘若迪帶領，縣長周春米和大家一起跳有氧運動；後續還有三場全民有氧，詳細資訊可洽縣府體發中心。

星期評論／國際行銷後如何讓小農受益 屏東農業轉型挑戰

屏東縣長周春米連續四年率「屏東隊」參加東京國際食品展，累積訂單的產值有信心可突破百億元，對地方政府而言是成功國際行銷，然而，亮眼訂單未必等於農民收益，第一線的經營困境並未消失，也難受益於農業加工升級、品牌化，是產業結構轉型重要課題。

高雄人口流失…去年減1.2萬、跌破272萬人 衝擊發展

九年前高雄市人口逾二七七萬人，但去年減少一萬二五六七人，人口已跌破二七二萬，總增加率從二○二四年的負百分之二點三九擴大至負四點七二，地方憂今年底人口恐怕跌破二七○萬大關。民代促市府針對人口減少帶來的城市發展衝擊問題加強因應，讓市民留得住、願意生、促延壽。

立委：高雄托育需求高 至少90名缺口

高雄人口減少，仁武、楠梓、橋頭三行政區卻逆勢成長，推估台積電所在地楠梓區將擠下左營區躍升第三大行政區；仁武區人口連十四年成長、去年更突破十萬大關，人口成長最快的八卦里將分成兩個里，民代認為公私立托嬰機構量能飽和、公托供不應求，長輩體健或親子遊樂設施不足。

影／「拚錢賺不到命」潘若迪屏東開跳 2千人嗨翻萬丹森林公園

萬丹森林公園今15日啟用，屏東縣政府一早舉辦「春天健走嘉年華」，下午迎來「屏東Young 有氧Jump」，約2000人齊聚森林公園廣場中央，縣長周春米到場與鄉親同樂，在有氧天王潘若迪帶領下跟著音樂舞動，潘若迪說，「拚命可以賺錢，但拚錢卻賺不到命」，鼓勵大家動起來。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。