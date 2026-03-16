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立委：高雄托育需求高 至少90名缺口

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄報導

高雄人口減少，仁武、楠梓、橋頭三行政區卻逆勢成長，推估台積電所在地楠梓區將擠下左營區躍升第三大行政區；仁武區人口連十四年成長、去年更突破十萬大關，人口成長最快的八卦里將分成兩個里，民代認為公私立托嬰機構量能飽和、公托供不應求，長輩體健或親子遊樂設施不足。

社會局表示，仁武區已設三處公共托育機構，年底將在仁武安居社會住宅再增一處，預計收托四十名幼兒。工務局公園處將在澄德重劃區評估，朝親子共融公園努力。

鳳山區、三民區、左營區人口數排前三，鳳山區與三民區人口皆逾卅萬，左營區逼近廿萬人。台積電進駐中油楠梓舊煉油廠創造產業紅利，人口不斷移入，楠梓與左營人口現差距僅約兩千人。

仁武區人口去年八月突破十萬人，八卦里被視為「蛋白區中的蛋黃區」，人口數突破二萬人、戶數逾一點一萬戶，經地方說明會達成共識，以八德一路、八德中路、八德南路為里界，今年七月一日起拆分為八卦里與八德里。

立委林岱樺說，八卦里周邊公園多為簡易型，長輩體健或親子遊樂設施相對不足。仁武區年輕家庭比率高，零至二歲幼兒托育需求約三百人，若以全台平均約三成家外送托比率估算，至少有九十個托育缺口，地方對公共化托育需求十分迫切。

社會局說明，截至今年二月底全市已設六十九處公共托育機構，持續盤點公有低度運用空間，及配合新建社會住宅或行政中心評估增設公共托育機構。

台積電 社會局

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