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高雄人口流失…去年減1.2萬、跌破272萬人 衝擊發展

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄報導
高雄市行政區人口大多持續下降，不過仁武區連續十四年增加，其中八卦里大樓林立，即將因人口增加拆分成兩個里。記者徐白櫻／攝影
高雄市行政區人口大多持續下降，不過仁武區連續十四年增加，其中八卦里大樓林立，即將因人口增加拆分成兩個里。記者徐白櫻／攝影

九年前高雄市人口逾二七七萬人，但去年減少一萬二五六七人，人口已跌破二七二萬，總增加率從二○二四年的負百分之二點三九擴大至負四點七二，地方憂今年底人口恐怕跌破二七○萬大關。民代促市府針對人口減少帶來的城市發展衝擊問題加強因應，讓市民留得住、願意生、促延壽。

民政局說，每月人口數增減的情形分析，未有其他干擾因素狀況，今年底高雄市人口仍會保持二七○萬以上，市府會持續推動產業轉型升級，創造就業機會。

高雄市曾是全台第二大城市，人口僅次新北市，自從二○一七年被台中市超越後，落居第三名。直至今年二月，高雄二七一萬五八二七人、台中二八六萬八四○九人，兩都差距擴大至十五萬人。

議員黃柏霖分析，去年台灣人口持續減少，六都當中，仍有桃園、台中兩都人口正成長，高雄人口負成長速度高於全台平均，且人口減少速度在六都中僅低於台北。

少子化議題息息相關的自然增加部分，高雄近五年負成長連年擴大，二○二一年至二○二五年，從負一點七七、負三點四一、負三點五八、負三點六至負四點六二；社會增加部分，二○二三年一度進步至百分之七點一六，去年又掉至負百分之零點一。

黃柏霖強調，社會增加率下降可能是產業、建設利多出盡的信號，雖然高科技產業進駐，但房價飆升是否推擠本地青年的居住權益，導致產值雖在高雄，戶籍卻在台中或新北，無法反映在人口的社會增加。高市府須從數據變化審視做出政策調整，拿出治理真功夫。

學者示警，高雄人口減少，市府應審慎評估ＴＯＤ與土地開發節奏，避免過度擴張衍生財政風險；高雄推動產業轉型，人口未見顯著成長，顯示城市優勢仍待強化。

高雄市府說，高雄積極推動以楠梓為科技新聚落樞紐，往北與路竹科學園區及橋頭科學園區結合為新興半導體製造聚落，往南與仁武科學園區等整體串聯成「南部半導體材料Ｓ廊帶」，可以吸引鄰近縣市人口移入，成為人口紅利成長的契機。

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