影／「拚錢賺不到命」潘若迪屏東開跳 2千人嗨翻萬丹森林公園

萬丹森林公園今15日啟用，屏東縣政府一早舉辦「春天健走嘉年華」，下午迎來「屏東Young 有氧Jump」，約2000人齊聚森林公園廣場中央，縣長周春米到場與鄉親同樂，在有氧天王潘若迪帶領下跟著音樂舞動，潘若迪說，「拚命可以賺錢，但拚錢卻賺不到命」，鼓勵大家動起來。

周春米說，萬丹森林公園今啟用，屏東有氧巡迴列車首場選擇在萬丹舉辦。在潘若迪團隊帶領下，大家跳起來，跳有氧舞蹈，促進身體健康，也讓心情愉快。

周春米說，萬丹森林公園擁有豐富綠意，享受芬多精還能與親朋好友運動，感受健康生活樂趣，邀請大家多多分享這座新啟用萬丹森林公園，享受自然與運動帶來的好處，讓生活更快樂、健康。

今天邀請有氧天王潘若迪，帶領民眾圍揮灑汗水，潘若迪說，每次來屏東有回家的感覺，今年是第3年參與，很喜歡屏東環境、美食與熱情的鄉親。

潘若迪分享，運動最重要是快樂與健康，「拚命可以賺錢，但拚錢卻賺不到命」，鼓勵大家動起來，好好照顧健康。

屏東縣政府表示，也有規畫運動觀光遊程，民眾上午到休閒農場體驗手作，並獲500元屏東農業物產館抵用券，實際消費支持在地農產；下午來到森林公園參加有氧活動，體驗旅遊與運動的雙重樂趣。

縣府體育發展中心表示，運動觀光成為全球觀光發展新趨勢，運動結合旅遊提升吸引力，也帶動地方經濟。未來持續辦理多元全民運動活動，結合專業師資、特色遊程及在地資源，擴大運動參與人口，促進地方觀光與產業發展，邀請全民動起來，有氧Jump系列活動，今年度屏東還有三場也會邀請有氧天王潘若迪。

屏東縣萬丹森林公園今熱鬧啟用整天活動滿滿，下午在有氧天王潘若迪帶領，縣長周春米和大家一起跳有氧運動，現場活力滿滿。記者劉星君／攝影

屏東縣萬丹森林公園今熱鬧啟用整天活動滿滿，下午在有氧天王潘若迪帶領，縣長周春米和大家一起跳有氧運動，現場活力滿滿。記者劉星君／攝影