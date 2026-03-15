百香果新品「都香三號」 口感層次豐富香甜還帶有花香

高雄市綠種子蔬果生產合作社在屏東縣林後四林平地森林園區內泗林農場，種植百香果新品「都香三號」，有別於傳統百香果風味，「都香三號」甜度可達19度，有酸甜酸甜口感，且甜而不膩，還帶著花香，有望成為百香果界的新星，四月起可在郵局i郵購網站購買。

高雄市綠種子蔬果生產合作社理事主席蔡孟修說，泗林農場像台糖承租土地，4公頃種植都香三號百香果，綜合其他百香果優點，不會太酸，冬季種植，春季開始採收預計到5、6月，都香三號比較怕冷。

高雄市農業局長姚志旺說，百香果品種日益更新，「都香三號」百香果新品上市，這是民間一名王先生研發的，從2016年起研發，今年申請到品種權。姚志旺看好「都香三號」百香果，香氣十足，七分熟就可採收，甜度可達19度，酸甜口感層次豐富，甜而不膩。

姚志旺說，百香果栽種地區主要中部為大宗，高屏地區百香果栽種面積共91公頃，屏東就占47公頃。為鼓勵檳榔農民轉作，有些檳榔農砍掉檳榔樹改種植百香果，都香三號百香果也提供農民另個轉型機會。

高雄市綠種子蔬果生產合作指出，合作社由在地農民團體主導，種植推廣具有獨特競爭力「都香三號」全面推動產銷履歷，從掌握產區種植資訊與氣候調節技術，確保果品可以在最佳產期穩定供應。

合作社表示，百香果易受季節影響特性，未來會導入前瞻保鮮與加工技術，規畫開發高值化產品，展現傳統農業邁向科技賦能轉型實力。

合作社指出，未來行銷布局，希望能外銷國外，現階段預計4月在郵局平台可以購買到。都香三號百香果價格約1台斤150元。

百香果新品「都香三號」合作社今舉行發表會，現場參與民眾帶著小孩體驗採百香果。記者劉星君／攝影

都香三號百香果，吃起來酸甜酸甜，甜而不膩。記者劉星君／攝影

高雄市綠種子蔬果生產合作社在屏東縣林後四林平地森林園區內泗林農場，種植百香果新品「都香三號」，今天舉行發表會。記者劉星君／攝影

高雄市綠種子蔬果生產合作社理事主席蔡孟修（右）與兒子蔡元浚整理百香果園。記者劉星君／攝影