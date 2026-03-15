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高雄捷運周邊百處停車場「無轉乘優惠」 民代批降低搭乘誘因

聯合報／ 記者宋原彰／高雄報導
市議員指出高雄市現行轉乘優惠方案多屬大眾交通運輸之間，無自駕車停車轉乘優惠，拉高大眾運輸搭乘率的誘因不足。記者宋原彰／攝影
市議員指出高雄市現行轉乘優惠方案多屬大眾交通運輸之間，無自駕車停車轉乘優惠，拉高大眾運輸搭乘率的誘因不足。記者宋原彰／攝影

高雄市大眾運輸路網成行，為鼓勵搭乘且節能減碳，市府有多項月票政策和轉乘優惠，但僅限於大眾運輸間相互使用，未提供「自駕汽機車」停車轉乘優惠，捷運紅橘線周邊有上百處公私營停車場，民眾停車費動輒百元，民代建議交通局應結合捷運周邊公有停車場，給予票卡轉乘優惠，供搭乘誘因給經常性使用私有運具的民眾，近一步推升大眾運輸使用率。

高雄現行捷運轉乘優惠只限於和YouBike間，YouBike會員若持一卡通搭乘捷運、輕軌、公車、渡輪、台鐵，完成扣款後1小時內，租借YouBike 2.0享前30分鐘免費，YouBike 2.0E享前30分鐘額外補助5元。另有199高雄公車暢遊月票、市區399通勤月票和南高屏999通勤月票。

高雄捷運公司日前公告捷運沿線大型停車場，紅線在岡山車站、都會公園、左營、凹子底、高雄車站、高雄機場等10站設有大型停車場，橘線有前金、五塊厝、苓雅運動園區、大寮4站；其中由高捷公司「自營」的草衙、青埔、橋頭火車站、岡山高醫站第一停車場、五塊厝、苓雅運動園區、大寮站停車場，享有一卡通轉乘優惠為汽車折抵10元、機車折抵5元。

但除了高捷公司自營停車場，高雄捷運紅線沿線約有超過300處停車場，黃線也有超過200處停車場，其中橘線位在信義國小、美麗島、前金站等周邊有大量民營停車場，紅線在凹子底、巨蛋、生態園區、左營等周邊也有大量停車場，卻未有轉乘優惠，汽車停車費用動輒數百元至千元，機車也可能動輒百元，民眾希望市府交通局、高捷公司能協調業者，給予捷運轉乘優惠。

市議員白喬茵表示，市府為解決空氣汙染、交通壅塞等問題，推動多元優惠票證如乘車月票、轉乘優惠，提高大眾運輸搭乘率，但現行轉乘優惠方案屬大眾交通運輸間，無自駕車停車轉乘優惠，拉高大眾運輸搭乘率的誘因不足，交通局應結合捷運站周邊公有停車場，給予票卡轉乘優惠，提供搭乘誘因給經常使用私有運具的民眾。

高捷公司表示，過去因部分自有停車場由免費改為收費後，針對真正使用捷運者，已在能力範圍內給予優惠折抵，且現行捷運單趟旅次平均票價約25元，票價多年未漲，現有票價已經無法反應成本，而市面停車一小時約60元至100元不等，比例懸殊，已無餘裕再提供優惠。

交通局表示，捷運站周邊道路均有配合畫設轉乘機車格，多數均未收費，紅橘線捷運沿線有9處公營停車場，考量通勤轉乘族多為機車族，故在其中6處提供機車族停車轉乘優惠，憑TPASS卡停車月票8折優惠、臨停一次折抵5元，但考量提供汽車優惠恐占用車格、影響周轉率，暫未實施。

市議員指出高雄市現行轉乘優惠方案多屬大眾交通運輸之間，無自駕車停車轉乘優惠，拉高大眾運輸搭乘率的誘因不足。記者宋原彰／攝影
市議員指出高雄市現行轉乘優惠方案多屬大眾交通運輸之間，無自駕車停車轉乘優惠，拉高大眾運輸搭乘率的誘因不足。記者宋原彰／攝影

捷運 岡山車站 大眾運輸

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