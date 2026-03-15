屏東新地標萬丹森林公園啟用 潘若迪率千人跳有氧 漫步芬多精步道

屏東萬丹森林公園歷經整建，今天啟用，為迎接這座會呼吸城市綠肺，屏東縣政府舉辦「春天健走嘉年華」，縣長周春米、立法委員徐富癸、台糖公司屏東區處長張旺明與各界代表共同揭開序幕，一早健行，下午有有氧天王潘若迪率千人跳有氧，希望能為親子、長輩休閒的去處。

萬丹森林公園一早充滿活力，縣長周春米與鄉親一同跳暖身操，抽出iPhone 17Pro得主，掀起歡呼聲，隨後伴隨可愛音響車播放輕快樂音，健走隊伍熱鬧出發，芬多精環繞享受舒暢時光。

周春米說，縣府團隊努力及立法委員徐富癸協助向台糖公司協商下，歷經兩年籌畫、施工與整備，在台糖萬丹種苗園區打造6.5公頃平地森林公園，今天開幕健走更超過3000人報名，為萬丹鄉親增添休憩與健康功能的綠意空間，也能在芬多精環繞的環境中放鬆身心，舒緩平日工作及農作壓力。

周春米提到，萬丹森林公園與鄰近共融遊戲場、萬丹游泳池串聯成休憩生活圈，滿足在地鄉親多元的健康需求，下午將邀請潘若迪到公園廣場帶領大家跳有氧舞蹈，鼓勵民眾多走出戶外，在這片平地森林中享受自然與運動的樂趣，讓生活更加快樂、身體更加健康。

縣府工務處表示，萬丹森林公園內規畫完善「環園步道」與「生態觀察棧道」，讓大小朋友不必長途跋涉，就能輕鬆走進鬱鬱蒼蒼林區，享受深入森林般寧靜療癒，設計繽紛「紅豆廣場」，因獨特的文化美感，成為民眾喜愛的打卡熱點，萬丹森林公園不只是一處休憩點，更希望讓民眾在日常生活中，隨時擁有一處能舒展身心的綠意角落。

工務處提醒，這片綠地是鄉親們共同寶貴資產，請愛護環境，讓萬丹森林公園綠意永續綿延，成為城市最溫暖風景。

屏東萬丹森林公園歷經整建後今啟用，屏東縣政府舉辦「春天健走嘉年華」，現場超熱鬧逾3000人參加。圖／屏東縣政府提供

屏東萬丹森林公園歷經整建後今啟用，屏東縣政府舉辦「春天健走嘉年華」，現場超熱鬧逾3000人參加。圖／屏東縣政府提供

屏東萬丹森林公園歷經整建後今啟用，屏東縣政府舉辦「春天健走嘉年華」，現場超熱鬧逾3000人參加。圖／屏東縣政府提供