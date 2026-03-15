陳其邁前進亞利桑那 簽署產官學人才MOU

高雄市長陳其邁近日前往亞利桑那州土桑市，與土桑市政府、亞利桑那大學、中山大學等共同簽署合作備忘錄（MOU），開啟跨國人才培育合作契機與實質對接。

高雄市政府今天發布新聞稿表示，陳其邁於美國時間14日到土桑市（Tucson），與亞利桑那州商務廳、皮馬郡府、土桑市政府、亞利桑那大學及國立中山大學共同簽署「半導體生態系與全球人才夥伴合作備忘錄」。

陳其邁指出，台美日確立半導體戰略三角後，此次拜會暨簽署MOU更象徵高雄與美國產官學界的合作，由州政府層級進一步落實至地方政府與學術機構，正式開啟跨國人才培育的合作契機與實質對接。

陳其邁提到，皮馬郡與土桑市作為全球的光學科技重鎮，高雄則迎來半導體先進製程、深耕產業長遠轉型。半導體產業的競爭力核心在於「人才」與「生態系」，因此高雄與亞利桑那州的合作正從政府端的政策支持，全面邁向產學研的實質對接。

陳其邁表示，MOU核心目標在於建構穩定且高品質的國際人才庫，透過國立中山大學與亞利桑那大學在電機、材料科學及光學領域聯手，結合兩地深厚的產業聚落，將能共同應對全球供應鏈的快速變遷，構築具備高度韌性的跨國半導體生態系。

皮馬郡監事會主席珍妮佛．艾倫（Jennifer Allen）指出，這項合作不僅是政府間的交流，更是連結亞利桑那南部與南台灣的重要契機。

高雄市行政暨國際處長張硯卿表示，此行市府團隊從亞利桑那州首府鳳凰城深入至南方經貿重鎮土桑市，不僅建立跨太平洋的半導體戰略框架，更與各級地方政府展開務實且深度的對話交流，實質對接技術研發與人才培育需求，進一步鞏固台美城市交流與產業合作的長期夥伴關係。