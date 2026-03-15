陳其邁訪美又下一城 簽署六方半導體生態系與人才合作備忘錄

高雄市長陳其邁11日率團訪美，市府表示，訪團前往亞利桑那州第二大城土桑市（Tucson）與亞利桑那州商務廳、皮馬郡府、土桑市政府、亞利桑那大學（University of Arizona）及中山大學簽署「六方半導體生態系與全球人才夥伴合作備忘錄」，開啟跨國人才培育的合作契機與實質對接。

陳其邁表示，台美日確立半導體戰略三角後，六方MOU象徵高雄與美國產官學界的合作，由州政府層級進一步落實至地方政府與學術機構。

土桑市是南部最大城市，也是全美著名的「光學之谷」（Optics Valley）、光學科技重鎮。在亞利桑那州商務廳國際貿易投資執行副總裁費爾南多·加西亞（Fernando Garcia）統籌下，各單位代表齊聚指標性歷史建築皮馬郡歷史法院簽署備忘錄。

美方學界由亞利桑那大學（University of Arizona, UofA）領軍，匯聚理學院、光學科學學院及國際事務處等多位院長參與。

土桑市市政經理蒂莫西·索謬爾表示，土桑市正積極轉型為半導體關鍵設備與封裝測試的中心，期待透過六方架構，能吸引更多供應鏈廠商進駐。

陳其邁說，半導體產業的競爭力核心在於人才與生態系，六方MOU的核心目標在於建構穩定且高品質的國際人才庫，透過中山大學與亞利桑那大學在電機、材料科學及光學領域的強強聯手，結合兩地的產業聚落，共同應對全球供應鏈的快速變遷。

市府團隊也前往亞利桑那州沙漠地區參訪封閉式生態系統研究設施「Biosphere 2（生物圈2號）」，深入了解氣候變遷下，二氧化碳濃度、氣溫等對於生態系統的重大影響。

環保局指出，Biosphere 2打造熱帶雨林、海洋、草原、濕地及霧狀沙漠等五種生態環境，早期希望作為太空移民及地球生態危機時，人類自給自足之模擬，現在轉型探討氣候變遷與二氧化碳（CO₂）濃度變化對生態系統的影響，兼具環境教育功能。

高雄市長陳其邁（左三）與亞利桑那州商務廳、皮馬郡府、土桑市政府、亞利桑那大學及中山大學簽署「六方半導體生態系與全球人才夥伴合作備忘錄」。圖／高市府提供

高雄市長陳其邁參觀美國Biosphere 2（生物圈2號）的研究設施。圖／高市環保局提供