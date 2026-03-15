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陳其邁訪美又下一城 簽署六方半導體生態系與人才合作備忘錄

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄報導
高雄市政府訪團在土桑市具指標性的歷史建築皮馬郡歷史法院簽署六方MOU。圖／高市府提供
高雄市政府訪團在土桑市具指標性的歷史建築皮馬郡歷史法院簽署六方MOU。圖／高市府提供

高雄市長陳其邁11日率團訪美，市府表示，訪團前往亞利桑那州第二大城土桑市（Tucson）與亞利桑那州商務廳、皮馬郡府、土桑市政府、亞利桑那大學（University of Arizona）及中山大學簽署「六方半導體生態系與全球人才夥伴合作備忘錄」，開啟跨國人才培育的合作契機與實質對接。

陳其邁表示，台美日確立半導體戰略三角後，六方MOU象徵高雄與美國產官學界的合作，由州政府層級進一步落實至地方政府與學術機構。

土桑市是南部最大城市，也是全美著名的「光學之谷」（Optics Valley）、光學科技重鎮。在亞利桑那州商務廳國際貿易投資執行副總裁費爾南多·加西亞（Fernando Garcia）統籌下，各單位代表齊聚指標性歷史建築皮馬郡歷史法院簽署備忘錄。

美方學界由亞利桑那大學（University of Arizona, UofA）領軍，匯聚理學院、光學科學學院及國際事務處等多位院長參與。

土桑市市政經理蒂莫西·索謬爾表示，土桑市正積極轉型為半導體關鍵設備與封裝測試的中心，期待透過六方架構，能吸引更多供應鏈廠商進駐。

陳其邁說，半導體產業的競爭力核心在於人才與生態系，六方MOU的核心目標在於建構穩定且高品質的國際人才庫，透過中山大學與亞利桑那大學在電機、材料科學及光學領域的強強聯手，結合兩地的產業聚落，共同應對全球供應鏈的快速變遷。

市府團隊也前往亞利桑那州沙漠地區參訪封閉式生態系統研究設施「Biosphere 2（生物圈2號）」，深入了解氣候變遷下，二氧化碳濃度、氣溫等對於生態系統的重大影響。

環保局指出，Biosphere 2打造熱帶雨林、海洋、草原、濕地及霧狀沙漠等五種生態環境，早期希望作為太空移民及地球生態危機時，人類自給自足之模擬，現在轉型探討氣候變遷與二氧化碳（CO₂）濃度變化對生態系統的影響，兼具環境教育功能。

高雄市長陳其邁（左三）與亞利桑那州商務廳、皮馬郡府、土桑市政府、亞利桑那大學及中山大學簽署「六方半導體生態系與全球人才夥伴合作備忘錄」。圖／高市府提供
高雄市長陳其邁（左三）與亞利桑那州商務廳、皮馬郡府、土桑市政府、亞利桑那大學及中山大學簽署「六方半導體生態系與全球人才夥伴合作備忘錄」。圖／高市府提供

高雄市長陳其邁參觀美國Biosphere 2（生物圈2號）的研究設施。圖／高市環保局提供
高雄市長陳其邁參觀美國Biosphere 2（生物圈2號）的研究設施。圖／高市環保局提供

陳其邁率環保、工務、水利局長參觀美國Biosphere 2（生物圈2號）的研究設施。圖／高市環保局提供
陳其邁率環保、工務、水利局長參觀美國Biosphere 2（生物圈2號）的研究設施。圖／高市環保局提供

陳其邁 半導體

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