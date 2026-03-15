陳光復顱骨成形復原 家屬貼35年前老照片曝他有堅強意志

澎湖縣長陳光復於大年初一發紅包時不慎摔傷致顱內出血，住院至今。陳光復家屬今天上午在臉書貼文，透露陳的顱骨已成形復原，身體狀況往好的方向前進；貼文並附上一張35年前陳和妻子吳淑瑾抗議萬年監察院的老照片，盼陳的堅強意志能早日康復。

陳光復於大年初一下午3時參加澎湖縣文化局演藝廳參加春節活動時，下旋轉樓梯遇鄉親熱情打招呼，他轉頭回應時不慎踩空，後腦勺直接重擊地，造成嚴重頭部外傷與蜘蛛網膜下出血，一度失去呼吸心跳約20分鐘。

經澎湖三總緊急搶救恢復心跳後，隨即搭專機後送高雄榮總，院方第一時間替陳光復進行顱內減壓手術，移除部分頭蓋骨以降低腦壓，隨後轉入加護病房，期間腦壓一度偏高，並伴隨腦水腫與腦脊髓液循環受阻，病情始終處於命危邊緣。

經高榮醫療團隊連日來支持性治療，包括氣管插管、給氧及鎮定劑控制，陳光復的生命徵象趨於穩定。

家屬今天上午在陳光復臉書發文透露近況指出，昨天上午陳光復顱骨已成形復原，身體狀況往好的方向前進。看著他紅潤的臉色，相信他那永不服輸的精神，正一點一滴地喚醒他的身體，每一天都在進步。

家屬指出，前一陣子，民進黨祕書長徐國勇前來探視，在病榻旁提及陳光復在台灣民主運動，一路走來的勇氣與執著，在當年抗議萬年監察院的老賊，被捉進土城看守所，並遭判刑入獄的事蹟。

當時陳光復妻子吳淑瑾發現丈夫睜眼，似乎聚精會神地傾聽著，讓一旁的醫師也感受到他的堅強意志。

家屬盼，陳光復當年為了民主、為理想，命都可以不要的硬漢，絕食抗議，為台灣爭民主，主張修憲，廢除萬年國會。如今，守護民主、守護澎湖，仍是他念茲在茲的人生志業，盼外界持續給予支持和關懷，讓他早日康復。