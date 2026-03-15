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影／粉紅超跑今天遶境旗山 信眾狂喊「媽祖、媽祖我愛您！」

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄報導
右起旗山天后宮主委葉冠億、高市副市長李懷仁及拱天宮主委洪文華一起點燃「起馬炮」，宣告開始遶境祈福。記者徐白櫻／攝影
右起旗山天后宮主委葉冠億、高市副市長李懷仁及拱天宮主委洪文華一起點燃「起馬炮」，宣告開始遶境祈福。記者徐白櫻／攝影

苗栗通霄白沙屯媽祖今天到旗山會香，今早8時，在藍綠四名立委及高市副市長李懷仁等人燃放「起馬炮」後，白沙屯拱天宮與旗山天后宮雙媽祖出發聯合遶境，等待「躦轎腳」的信眾綿延近百公尺，場面隆重盛大，信眾狂喊「媽祖、媽祖我愛您！」，祈求神明賜福保平安。

雙媽祖遶境隊伍在旗山區鼓山國小會合，眾人上香後，立委邱議瑩、柯志恩、賴瑞隆輪流點燃「起馬炮」，另一立委許智傑則背負媽祖神像陪同隊伍遶境祈福。許智傑說，白沙屯媽祖多次來高雄，包括旗山三次、鳳山兩次、岡山及前鎮各一次，他都有參與盛會。立委柯智恩則替旗山天后宮媽祖鑾轎扶轎後走一小段路。

在轟天巨響的起馬炮點燃之後，白沙屯媽祖神轎在開路鼓引領下出發，所經之處都有大批信眾守候。沿途停留知名廟宇、旗山消防隊、旗山警分局等公務機關，單位主管帶領同仁參拜，祈求媽祖保佑勤務平安、順利。

雙媽祖同時賜福，各地香燈腳與信眾湧入旗山參拜祈福，許多人等著「躦轎腳」。路竹陳小姐帶著行動不便的國一女兒祈求身體健康，她說，女兒3年前癲癇發作後病情不穩定，她為小孩辭掉工作專心照顧，得知白沙屯媽祖到旗山，今晨5時就出發參與盛會。

旗山天后宮說，遶境隊伍在中午12時回到旗山天后宮，廟埕再次開放信眾躦轎腳，讓更多香燈腳能夠接受媽祖賜福。現場也安排多位歌手演唱媽祖聖歌，場面溫暖莊嚴，下午2時恭送白沙屯媽祖起駕回鑾，讓今天的會香遶境畫下圓滿句點。

立委許智傑（右一）背負媽祖神像與弟弟許智善（左二）一起陪同白沙屯媽祖在旗山遶境。記者徐白櫻／攝影
立委許智傑（右一）背負媽祖神像與弟弟許智善（左二）一起陪同白沙屯媽祖在旗山遶境。記者徐白櫻／攝影

白沙屯拱天宮與旗山天后宮雙媽祖聯合遶境賜福，立委柯志恩為旗山天后宮媽祖扶轎陪同出發。記者徐白櫻／攝影
白沙屯拱天宮與旗山天后宮雙媽祖聯合遶境賜福，立委柯志恩為旗山天后宮媽祖扶轎陪同出發。記者徐白櫻／攝影

白沙屯拱天宮與旗山天后宮雙媽祖聯合遶境賜福，神轎先後進入旗山消防隊與旗山警分局為機關人員祈福。記者徐白櫻／攝影
白沙屯拱天宮與旗山天后宮雙媽祖聯合遶境賜福，神轎先後進入旗山消防隊與旗山警分局為機關人員祈福。記者徐白櫻／攝影

白沙屯拱天宮與旗山天后宮雙媽祖聯合遶境賜福，等待「躦轎腳」的信眾綿延近百公尺，場面盛大。記者徐白櫻／攝影
白沙屯拱天宮與旗山天后宮雙媽祖聯合遶境賜福，等待「躦轎腳」的信眾綿延近百公尺，場面盛大。記者徐白櫻／攝影

立委賴瑞隆點燃「起馬炮」。記者徐白櫻／攝影
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媽祖 邱議瑩 許智傑

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