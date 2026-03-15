香蕉變手抄紙、夜市環保、彩色通學路 屏東小小縣長政見超有料

兒童節將近，屏東縣政府社會處舉辦「小小縣長：我的聲音，我作主」培訓工作坊，全縣200多件提案選出11名小小縣長候選人，學童們提出政見多元，從關注環境、性別、交通安全、夜市、文化、農業議題等，小小縣長政見發表會將在4月3、4日兒童節時登台發表，屆時選出前3名最具創意提案，作為縣府未來施政參考。

「我們不是考官，而是幫你們實踐夢想的幕僚！」這場工作坊，不同於嚴肅政見發表準備，社會處長劉美淑、社會處團隊化身「實習幕僚」，以平視的角度與孩子交流，陪伴小小候選人建立自信，描繪對城市想像。

工作坊是為4月兒童節「包圍縣府．孩子作主」活動暖身，模擬政發表與故事表達練習，把想為屏東的事情站在台上說清楚、說得更有力量，為即將到來政見發表與票選做好準備。

培訓活動打破傳統台上講課、台下聽講。輔導團隊「超越遊戲」講師林亞玫開場，帶領大人們向小小縣長們宣示，「今天我們不是考官，也不是很兇的大人，而是各位小小縣長的幕僚，唯一的任務是陪伴，並幫你們完成想為屏東做的事。」

入選 11 件提案，評審團重視孩子「第一手觀點」，政見橫跨永續、平權、安全與文化。

仁愛國小沈陽智關注香蕉產量過剩與農業廢棄物問題，提出「香蕉全株應用計畫」，運用技術將香蕉假莖轉化手抄紙、葉片變身環保包材，將香蕉花開發為具價值花茶，落實低碳生活，屏東香蕉成為永續發展驕傲。內埔國小黃宥勳提出「性別平等」政策，讓在場大人對他小小年紀注意到社會核心價值感到驚訝與敬佩。

五溝國小吳楷華與羌園國小鄭苡彤提倡「彩色通學路」，視覺警示守護平安上學路；屏大附小邱郁湘與崇蘭國小邱楉芩希望在每個鄉鎮打造孩子能安心待著、勇敢發聲的廣播平台或空間。

大成國小朱培荷關注夜市環保與街道認養；江玟葳創意設計「心情樹計畫」；西勢國小許睿元爭取設立「校園福利社」；勝利國小王絮與西勢國小李星攸則分別透過定向越野與歷史迷宮，將屏東文化轉化為趣味的自學場域。

社會處長劉美淑說，推動兒童友善治理關鍵，在於大人是否願意以平視角度傾聽孩子聲音。看著孩子從不敢開口，到能勇敢站在台上侃侃而談，正是這項計畫最珍貴的成果。

完成培訓後，11組小小縣長候選人將在4月3、4日「包圍縣府．孩子作主」活動中登台發表政見，最終選出前3名最具創意提案，作為縣府未來施政重要參考。

屏東縣府社會處長劉美淑（左一）與老師對於學童們提出的政見交換意見。圖／屏東縣政府社會處提供

老師跟小朋友講解表達方式。圖／屏東縣政府社會處提供

內埔國小黃宥勳講述自己的政見。圖／屏東縣政府社會處提供

小小縣長候選人，他們將在兒童節4月3、4日縣府舉辦「包圍縣府．孩子作主」活動中登台發表政見。圖／屏東縣政府社會處提供

在場大人給予小朋友回饋，小朋友專心看著回饋。圖／屏東縣政府社會處提供

屏東縣府社會處長劉美淑（右一）鼓勵小朋友勇於表達。圖／屏東縣政府社會處提供