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航向偉大航道！《航海王》媽祖護航 草帽海賊大遊行上萬人擠爆

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
台灣獨家限定活動「媽祖護航！草帽海賊大遊行」今天下午在高雄港盛大登場，吸引上萬名粉絲與網紅齊聚參與，打造前所未見的跨界慶典。記者劉學聖／攝影
台灣獨家限定活動「媽祖護航！草帽海賊大遊行」今天下午在高雄港盛大登場，吸引上萬名粉絲與網紅齊聚參與，打造前所未見的跨界慶典。記者劉學聖／攝影

台灣獨家限定活動「媽祖護航！草帽海賊大遊行」今天下午在高雄港旅運中心廣場盛大登場，將海洋冒險精神結合台灣在地信仰文化，吸引上萬名粉絲與網紅齊聚參與，打造前所未見的跨界慶典，遊行活動於下午3點熱鬧展開，《航海王》多位經典角色驚喜現身，包括魯夫、索隆、娜美、香吉士與喬巴等草帽海賊團成員，與粉絲近距離互動，現場氣氛熱烈。《航海王》中經典元素也炫麗登場，包括草帽海賊團的海賊船黃金梅利號、巨型鯨魚拉布，以及巨人族戰士布洛基與東利等人氣角色齊聚高雄港，大甲鎮瀾宮媽祖巡香團更是走在隊伍前方保駕護航，重現作品中熱血與感動交織的經典場面。

主辦單位也在現場規劃多項互動體驗與大型主題裝置，打造吸睛的拍照打卡熱點，讓粉絲彷彿置身偉大航道世界。不少創作者與粉絲更精心Cosplay成喜愛角色加入遊行隊伍，還有粉絲牽來梅花鹿讓大家拍照打卡，為活動增添更多熱鬧氣氛。現場也規劃了多項互動體驗與大型主題裝置，打造最吸睛的打卡熱點，讓粉絲彷彿走進偉大航道世界熱鬧非凡。

台灣獨家限定活動「媽祖護航！草帽海賊大遊行」今天下午在高雄港盛大登場，有粉絲連梅花鹿都找來讓粉絲拍照打卡。記者劉學聖／攝影
台灣獨家限定活動「媽祖護航！草帽海賊大遊行」今天下午在高雄港盛大登場，有粉絲連梅花鹿都找來讓粉絲拍照打卡。記者劉學聖／攝影

台灣獨家限定活動「媽祖護航！草帽海賊大遊行」今天下午在高雄港盛大登場，吸引上萬名粉絲與網紅齊聚參與，打造前所未見的跨界慶典。記者劉學聖／攝影
台灣獨家限定活動「媽祖護航！草帽海賊大遊行」今天下午在高雄港盛大登場，吸引上萬名粉絲與網紅齊聚參與，打造前所未見的跨界慶典。記者劉學聖／攝影

台灣獨家限定活動「媽祖護航！草帽海賊大遊行」今天下午在高雄港盛大登場，有粉絲連梅花鹿都找來讓粉絲拍照打卡。記者劉學聖／攝影
台灣獨家限定活動「媽祖護航！草帽海賊大遊行」今天下午在高雄港盛大登場，有粉絲連梅花鹿都找來讓粉絲拍照打卡。記者劉學聖／攝影

台灣獨家限定活動「媽祖護航！草帽海賊大遊行」今天下午在高雄港盛大登場，吸引上萬名粉絲與網紅齊聚參與，打造前所未見的跨界慶典。記者劉學聖／攝影
台灣獨家限定活動「媽祖護航！草帽海賊大遊行」今天下午在高雄港盛大登場，吸引上萬名粉絲與網紅齊聚參與，打造前所未見的跨界慶典。記者劉學聖／攝影

台灣獨家限定活動「媽祖護航！草帽海賊大遊行」今天下午在高雄港盛大登場，吸引上萬名粉絲與網紅齊聚參與，打造前所未見的跨界慶典。記者劉學聖／攝影
台灣獨家限定活動「媽祖護航！草帽海賊大遊行」今天下午在高雄港盛大登場，吸引上萬名粉絲與網紅齊聚參與，打造前所未見的跨界慶典。記者劉學聖／攝影

台灣獨家限定活動「媽祖護航！草帽海賊大遊行」今天下午在高雄港盛大登場，吸引上萬名粉絲與網紅齊聚參與，打造前所未見的跨界慶典。記者劉學聖／攝影
台灣獨家限定活動「媽祖護航！草帽海賊大遊行」今天下午在高雄港盛大登場，吸引上萬名粉絲與網紅齊聚參與，打造前所未見的跨界慶典。記者劉學聖／攝影

媽祖 航海王 粉絲

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