觀光旺季將至 馬管處啟動旅遊安全週加強稽查

馬祖4月起將進入藍眼淚觀光旺季，馬管處啟動旅遊安全週系列措施，針對馬祖特殊地理環境，與在地活動結合，規劃消防宣導、水域聯合稽查、強化道路安全宣導等。

馬祖國家風景區管理處發布新聞稿指出，旅遊安全是高品質觀光基石，今年度旅遊安全週期間，串聯在地觀光產業、社區、學校與公部門力量，針對馬祖特殊的地理環境，規劃涵蓋水域安全稽查、消防安全、機車騎乘安全、道安聯合宣導等項目。

馬管處指出，道路交通安全部分，將於18日於南竿遊客中心舉辦講習，針對機車騎士常見自摔熱點進行案例解析，並指導自由行遊客如何確認機車安全狀況。19日則聯合連江縣警察局、馬祖監理站、馬祖海巡隊等機關，實施連江縣第一季旅遊安全聯合宣導暨水域安全稽查。

馬管處表示，21日正逢北竿硬地馬拉松賽事期間，預料南、北竿將湧入大批觀光客，故於賽事現場設立宣導專區，為跑者與加油團提供風險預警資訊，遊馬祖更安心。

馬管處強調，馬祖的自然美景需要安全作為後盾，希望透過多管齊下的宣導措施，全面提升民眾與業者的風險意識，共同營造零事故且高品質的旅遊環境。