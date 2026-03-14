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白沙屯粉紅超跑到屏東里港 信徒擠滿市區道路

聯合報／ 記者潘奕言／屏東報導
屏東縣里港鄉玉賢宮今、明兩天舉行開廟門平安繞境大典，邀請白沙屯拱天宮等友宮蒞臨贊境，「粉紅超跑」所到處人山人海。記者潘奕言／翻攝
屏東縣里港鄉玉賢宮今、明兩天舉行開廟門平安繞境大典，邀請白沙屯拱天宮等友宮蒞臨贊境，「粉紅超跑」所到處人山人海。記者潘奕言／翻攝

屏東縣里港鄉玉賢宮今、明兩天舉行開廟門平安遶境大典，邀請白沙屯拱天宮等友宮蒞臨贊境，里港鄉湧入許多信眾，道路上擠滿人潮，尤其「粉紅超跑」所到之處，鄉親排成長龍跪拜鑽轎腳祈求平安，十分熱鬧，警方也針對遶境路線實施交通管制。

這次玉賢宮開廟門平安繞境大典，邀請白沙屯拱天宮、旗山天后宮、新營太子宮、北港朝天宮等友宮蒞臨贊境，今天一大早展開平安遶境，現場鑼鼓喧天、陣頭齊聚，信徒們也早早就在現場恭迎各大宮廟聖駕蒞臨。

其中白沙屯拱天宮的「粉紅超跑」這次應邀參加里港玉賢宮入火安座遶境，及高雄旗山媽祖文化季。今天早上白沙屯媽祖先在里港過江路集結，行經仁愛路等，中午在阿里港公園午休用餐，下午繞行里港市區，晚上6點返回玉賢宮駐駕，15日子時玉賢宮開廟門神尊登殿，媽祖進廟巡禮停駕供信眾參拜。

因參拜人潮眾多，一名6歲柯姓男童在遶境時與父親走散，獨自站在路旁哭泣，警方獲報後立即安撫男童情緒，並詢問相關資訊協助聯繫家屬，最後在警方協助下父子平安團聚，男童父親也對警方熱心協助表達感謝。

為因應湧進里港的大量人潮，里港警分局上午8時至下午6時在里港市區實施汽機車管制，包括過江路、仁愛路、信義路、玉田路、大平路、永樂路、永安路、中山路等。下午2時至3月15日凌晨2時進行人車分流管制，路段為台3線與永豐路二段以始北上車道。

屏東縣警察局長甘炎民也率各單位編組識詐宣導團，參加這場宗教盛典，以「識詐遶境」嘉年華化身「識詐護法」，手持識詐虎牌與隨行粉絲加入遶境隊伍，一邊遊行一邊向沿途民眾宣導最新詐騙手法，讓信眾求保平安同時也能守護財產安全。

屏東縣里港鄉玉賢宮今、明兩天舉行開廟門平安遶境大典，有男童走失警方協助他找到父親。記者潘奕言／翻攝
屏東縣里港鄉玉賢宮今、明兩天舉行開廟門平安遶境大典，有男童走失警方協助他找到父親。記者潘奕言／翻攝

屏東縣里港鄉玉賢宮今、明兩天舉行開廟門平安繞境大典，邀請白沙屯拱天宮等友宮蒞臨贊境，「粉紅超跑」所到處人山人海。記者潘奕言／翻攝
屏東縣里港鄉玉賢宮今、明兩天舉行開廟門平安繞境大典，邀請白沙屯拱天宮等友宮蒞臨贊境，「粉紅超跑」所到處人山人海。記者潘奕言／翻攝

屏東縣里港鄉玉賢宮今、明兩天舉行開廟門平安遶境大典，警方以化身「識詐護法」沿途民眾宣導最新詐騙手法。記者潘奕言／翻攝
屏東縣里港鄉玉賢宮今、明兩天舉行開廟門平安遶境大典，警方以化身「識詐護法」沿途民眾宣導最新詐騙手法。記者潘奕言／翻攝

媽祖 遶境 白沙屯

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