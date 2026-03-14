高雄草帽海賊大遊行 鎮瀾宮「大媽」媽祖護航港邊登場

真人版影集「海賊王」第二季3月10日上線，影藝公司與高雄市政府在高雄舉辦「媽祖護航！草帽海賊大遊行」，主辦單位並請來大甲鎮瀾宮媽祖，與片中草帽海賊團一同領隊遊行至高雄港邊。中午警方布崗管制交通，呼籲車輛避開管制區。

這項大遊行活動於今天下午3時，自高雄市苓雅區成功二路與海邊路口出發，將遊行至高雄港16號碼頭。警方與遊行主辦單位工作人員中午已在成功二路與海邊路口圍上交通管制路障及三角錐，禁止各種車輛進入遊行區域。

警方表示，因應遊行活動，今天從中午至下午5時管制海邊路。

中午航海王黃金梅利船亮相，大甲鎮瀾宮神轎也到場；大遊行由大甲鎮瀾宮媽祖隊伍領隊，跟隨航海王黃金梅利號及影片主角草帽海賊團。主辦人表示，有媽祖的加持，讓活動更順利。

大甲鎮瀾宮廟方人員說，鎮瀾宮除了「鎮殿媽」以外，參與廟會遶境活動的是「湄州媽」，這次參加活動的大甲媽是「大媽」。

航海王人物在高雄亮相，吸引海賊迷圍觀。記者林保光／攝影

航海王人物在高雄亮相，吸引海賊迷圍觀。記者林保光／攝影

大甲鎮瀾宮媽祖參與航海王遊行。記者林保光／攝影