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音樂一播就開跳！ 高雄新高埕街舞區齊舞畫面炸裂

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
高雄車站「新高埕廣場」今天舉行免費街舞練習區揭幕儀式，現場響起KPOP熱力音樂，讓車站再添青春活力新地標。記者劉學聖／攝影
高雄車站「新高埕廣場」今天舉行免費街舞練習區揭幕儀式，現場響起KPOP熱力音樂，讓車站再添青春活力新地標。記者劉學聖／攝影

高雄車站周邊再添青春活力新地標！位於高雄車站旁的「新高埕廣場」今天舉行免費街舞練習區揭幕儀式，由台鐵、冠德建設集團董事長馬致綱及高雄市青年局長林楷軒等人共同揭幕，宣告高雄車站周邊正式迎來結合青年文化與城市活力的新公共空間。揭幕儀式後，現場立即響起時下最流行的KPOP音樂隨播即跳，在DJ妖嬌帶動音樂節奏下，超過百位熱愛KPOP舞蹈的年輕人隨音樂即興起舞，整個廣場瞬間化身大型舞池，場面壯觀。

此次新設立的街舞區特別打造大型鏡面舞蹈牆，並貼心設置電源插座供舞者使用音響播放音樂，讓舞者能自由練習與交流，提供高雄年輕人一個友善且便利的公共舞蹈空間，也讓高雄車站周邊除了交通節點功能外，更增添潮流文化與城市活力。

冠德建設集團董事長馬致綱表示，高雄車站是南台灣重要交通門戶，未來新高埕廣場除了持續舉辦城市活動，也希望能結合動漫、街舞等年輕人喜愛的文化元素，逐步將這裡打造為高雄年輕朋友聚集交流的聖地，讓高雄車站商圈展現嶄新的城市樣貌。

主辦單位表示，新高埕廣場未來將持續導入多元青年文化活動，透過街舞、KPOP舞蹈、市集及潮流文化活動等形式，吸引更多青年族群走進高雄車站周邊空間，逐步打造屬於高雄的青年文化新地標。

高雄車站「新高埕廣場」今天舉行免費街舞練習區揭幕儀式，現場響起KPOP熱力音樂，讓車站再添青春活力新地標。記者劉學聖／攝影
高雄車站「新高埕廣場」今天舉行免費街舞練習區揭幕儀式，現場響起KPOP熱力音樂，讓車站再添青春活力新地標。記者劉學聖／攝影

高雄車站「新高埕廣場」今天舉行免費街舞練習區揭幕儀式，現場響起KPOP熱力音樂，讓車站再添青春活力新地標。記者劉學聖／攝影
高雄車站「新高埕廣場」今天舉行免費街舞練習區揭幕儀式，現場響起KPOP熱力音樂，讓車站再添青春活力新地標。記者劉學聖／攝影

高雄車站「新高埕廣場」今天舉行免費街舞練習區揭幕儀式，讓車站再添青春活力新地標。記者劉學聖／攝影
高雄車站「新高埕廣場」今天舉行免費街舞練習區揭幕儀式，讓車站再添青春活力新地標。記者劉學聖／攝影

高雄車站「新高埕廣場」今天舉行免費街舞練習區揭幕儀式，現場響起KPOP熱力音樂，讓車站再添青春活力新地標。記者劉學聖／攝影
高雄車站「新高埕廣場」今天舉行免費街舞練習區揭幕儀式，現場響起KPOP熱力音樂，讓車站再添青春活力新地標。記者劉學聖／攝影

年輕人 音樂 高雄

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